Trzech Polaków zatrzymanych na granicy z Niemcami. Trafili prosto za kratki

45-letni Polak jechał Flixbusem. Wpadł podczas kontroli

W ubiegły piątek na przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomellen funkcjonariusze skontrolowali 45-letniego obywatela Polski podróżującego Flixbusem. Po sprawdzeniu danych w policyjnym systemie okazało się, że jest on poszukiwany przez berlińską prokuraturę w związku z prowadzeniem pojazdu bez uprawnień.

Mężczyzna miał niezapłaconą grzywnę w wysokości 993 euro. Ponieważ nie uregulował tej kwoty, musi teraz odbyć karę 19 dni zastępczego pozbawienia wolności.

– W takich sytuacjach procedura jest jasna: jeśli nie ma możliwości uregulowania należności, osoba trafia do zakładu karnego – podkreśla Petersen.

40-latek poszukiwany za poważne przestępstwo. Spędzi 600 dni w celi

Tego samego dnia wieczorem, około godziny 18:15, niemieccy mundurowi podczas rutynowej kontroli ujęli 40-letniego Polaka. Ten mężczyzna również figurował w rejestrze berlińskiej prokuratury, jednak jego sprawa dotyczyła znacznie poważniejszego czynu – dopuścił się on ciężkiego rozboju.

Policyjne bazy danych potwierdziły, że na 40-latku ciąży wyrok 600 dni pozbawienia wolności. W tym przypadku przepisy nie dawały żadnej szansy na zamianę kary więzienia na karę finansową.

Co więcej, na mężczyznę nałożono wcześniej zakaz wstępu na terytorium Niemiec. Dodatkowo czeka go procedura deportacyjna oraz odpowiednie postępowanie imigracyjne.

– To przykład osoby, która wielokrotnie łamała prawo. Takie przypadki wymagają natychmiastowej reakcji – mówi Petersen.

Kolejny Polak zatrzymany w nocy. Poszukiwany za kradzież

W sobotę w godzinach wieczornych policja zatrzymała kolejnego rodaka, 45-latka. Tym razem nakaz aresztowania wystawiła prokuratura w mieście Frankenthal, a powodem poszukiwań była kradzież.

Mężczyzna miał przed sobą 25 dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Mógł jej uniknąć, wpłacając 1250 euro grzywny oraz pokrywając 84,50 euro kosztów sądowych, jednak nie dysponował taką gotówką.

Wyszło również na jaw, że prokuratura we Frankfurcie nad Menem poszukiwała go w celu ustalenia obecnego adresu. Finał interwencji był taki, że 45-latek został przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz.

Zatrzymania to codzienność na granicy

– Podczas kontroli granicznych regularnie ujawniamy osoby poszukiwane. To nie są sytuacje wyjątkowe – wielu podróżnych ma na koncie zaległe wyroki, grzywny czy zakazy wjazdu – podsumowuje Lars Petersen.

Warto dodać, że kontrole na granicach – zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej – będą obowiązywać przynajmniej do marca 2027 roku.

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