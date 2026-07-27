Tory przeszkód, beach tennis, relaks i badania profilaktyczne - zobaczcie jak bawiła się ekipa ESKA SUMMER CITY!

Wczoraj oficjalnie wystartowała ta wyjątkowa trasa. Baltic Tour Medicover Sport to dowód na to, że lato może być aktywne!

Na miejscu można było nauczyć się i pograć w tenisa plażowego, uprawiać fitness, sprawdzić się na torze przeszkód, odpocząć w strefie relaksu i skorzystać z badań profilaktycznych. Co najważniejsze to wszystko z widokiem na morze!

Oprócz tego na miejscu był patrol ESKA SUMMER CITY, który zabawiał uczestników animacjami i nagradzał pomarańczowymi gadżetami. Wszystkie aktywności odbyły się w rytmach Hitów na Czasie!

Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.