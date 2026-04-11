To miasteczko przy polskiej granicy ma wyjątkowy urok! Ukrywa niezwykłe tajemnice

Oderberg leży rzut beretem od Polski. Jak tam dojechać?

Niewielka miejscowość licząca niewiele ponad dwa tysiące mieszkańców zlokalizowana jest około siedemdziesięciu kilometrów od Szczecina, w miejscu łączenia się kanału Odra-Hawela z głównym nurtem rzeki w okolicach Cedyni. Do niemieckiej osady bez problemu dostaniemy się autem, jednak najlepszym środkiem transportu pozostaje rower. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega bowiem znana trasa rowerowa Odra-Nysa, a turyści chętnie korzystają z oddanej do użytku przed kilkoma laty przeprawy pieszo-rowerowej łączącej Siekierki z Neurüdnitz.

Góry, lasy i woda

Chociaż regionalny pejzaż uchodzi za nizinny, ukształtowanie terenu wokół samego Oderberga bywa dla przyjezdnych ogromnym zaskoczeniem. Znajdują się tam liczne wzniesienia z mocno nachylonymi, a czasami wręcz pionowymi ścianami. Przez te zadrzewione i pofałdowane obszary wytyczono sporo ścieżek dla wędrowców, co stanowi nie lada gratkę dla pasjonatów górskiego trekkingu. Swoje miejsce znajdą tu również kolarze preferujący ekstremalną jazdę po wymagających trasach, a także poszukiwacze lokalnych podań i legend, dla których przygotowano dedykowaną trasę.

Wspomniane miasteczko stanowi także doskonałą bazę wypadową dla zwolenników rekreacji na akwenach wodnych. Wzdłuż przecinającego osadę sztucznego koryta rzecznego ulokowano wiele przystani, do których mogą przybijać zarówno małe kajaki, jak i znacznie potężniejsze łodzie. W bliskim sąsiedztwie rozlewa się też urokliwe jezioro Oderberger See.

Zabytkowa architektura i... mysia norka

Niemieckie miasteczko charakteryzuje się unikalną atmosferą, którą zawdzięcza doskonale zachowanej historycznej zabudowie. Wzrok przyciągają tu nie tylko klasyczne kamienice, ale także domy zbudowane w tradycyjnym stylu szachulcowym oraz zabytkowa świątynia z wysoko pnącą się wieżą. W dawnych murach funkcjonują współcześnie mieszkania, kameralne hotele, pensjonaty, a także różnorodne punkty usługowe, małe sklepy i restauracje. Podziwiając elewacje, warto zwrócić uwagę na historyczne szyldy, oryginalną stolarkę oraz detale nadające całości wyjątkowego charakteru, takie jak rzygacze odprowadzające wodę z dachów czy miniaturowe drzwiczki imitujące wejście do mysiej norki.

Najwęższa ulica w regionie

Ciekawą atrakcją w tej miejscowości jest także kameralne muzeum poświęcone żegludze po śródlądowych drogach wodnych. Zgromadzone eksponaty pozwalają gościom zgłębić sekrety konstruowania jednostek pływających, poznać strukturę kanałów oraz prześledzić rozwój transportu rzecznego.

W trakcie pieszego zwiedzania miasteczka można natrafić na jedną z najbardziej ciasnych uliczek, jakie kiedykolwiek wybudowano. Mowa o prowadzącej prosto na nabrzeże Schiffer-Gasse (Alei Schiffera), której szerokość ogranicza się do zaledwie kilkudziesięciu centymetrów, a długość wynosi kilkadziesiąt metrów.

Brandenburgia zachęca do wycieczek

Ta niepozorna, niemiecka osada to z pewnością znakomity wybór na szybki wypad w dni wolne od pracy. Po dokładnym spenetrowaniu klimatycznych uliczek i zapoznaniu się z lokalnymi zabytkami, turyści mogą wyruszyć w dalszą podróż do innych fascynujących miejsc w Brandenburgii. W niedalekiej odległości czeka między innymi monumentalna podnośnia statków w Niederfinow, urokliwe stare miasto w Angermünde oraz znany ze wspaniałego ogrodu zoologicznego Eberswalde.

