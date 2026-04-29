Tenis dla każdego, emocje dla wszystkich – rusza III edycja Wojewódzkiej Amatorskiej Ligi Tenisa Szczecińskiego Klubu Tenisowego!

Organizatorzy stawiają na dostępność i różnorodność. Niezależnie od tego, czy dopiero łapiesz tenisowego bakcyla, czy masz za sobą setki rozegranych meczów – znajdziesz tu swoje miejsce. W rozgrywkach przewidziano osobne ligi dla kobiet i mężczyzn, a także Ligę Bukowe – każda z podziałem na Ekstraligę i 1 ligę. Jasny przekaz: poziom nie jest barierą, tylko punktem wyjścia.

Na szczególną uwagę zasługuje formuła ligi. Uczestnicy mogą liczyć na darmowe korty na mecze ligowe oraz komplet nowych piłek na każde spotkanie – a to w amatorskim sporcie wcale nie jest standard. Wpisowe na poziomie 200 zł pozostaje więc inwestycją, która realnie przekłada się na komfort gry.Zapisy trwają do 8 maja – wystarczy wysłać SMS i… pojawić się na korcie. Prosto, bez zbędnych formalności, dokładnie tak, jak powinno wyglądać nowoczesne podejście do sportu amatorskiego.

Amatorskie ligi tenisowe przeżywają w Polsce swój renesans. To odpowiedź na rosnącą potrzebę aktywności fizycznej, ale też na brak przestrzeni do regularnej, zorganizowanej rywalizacji poza profesjonalnym sportem. Wojewódzka Amatorska Liga SKT wpisuje się w ten trend idealnie: daje strukturę, emocje i dostępność. A przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki zyskuje dodatkowy wymiar – pokazuje, że sport amatorski naprawdę ma znaczenie. Korty czekają. Rakiety w dłoń.