Niemiecki numer kierunkowy +49 i fałszywa oferta pracy

Funkcjonariusze policji zwracają uwagę na nową metodę, którą coraz chętniej posługują się cyberprzestępcy. Cały proceder rozpoczyna się zazwyczaj od połączenia przychodzącego z nieznanego numeru, który ma przypisany do Niemiec kod kierunkowy +49. Kiedy potencjalna ofiara odbierze telefon, słyszy niezwykle korzystną propozycję zatrudnienia poza granicami kraju.

Przedstawiane warunki mają sprawiać wrażenie wyjątkowej okazji. Przestępcy kuszą rozmówców szybką możliwością podjęcia zatrudnienia, świetnymi warunkami oraz bardzo wysoką pensją. To właśnie wizja łatwego i dużego zarobku za granicą ma zmanipulować odbierającego i zachęcić go do kontynuowania rozmowy z oszustami.

Oszustwo na WhatsApp. Przestępcy wysyłają podejrzane linki

Rozmowa telefoniczna to dopiero pierwszy etap manipulacji. Tuż po jej zakończeniu z wytypowaną osobą kontaktują się oszuści poprzez aplikację WhatsApp, przesyłając wiadomość zawierającą link do zewnętrznego serwisu internetowego.

Jak relacjonują policjanci, w kolejnym kroku sprawcy często instruują ofiarę, aby zrobiła zrzut ekranu i przesłała go w odpowiedzi. Choć taka prośba wydaje się całkowicie niegroźna, stanowi część większej pułapki. Takim działaniem oszuści chcą uśpić czujność rozmówcy i skłonić go do wykonywania dalszych poleceń, co ostatecznie prowadzi do kradzieży tożsamości lub utraty oszczędności.

Czy każdy telefon z Niemiec to oszustwo?

Mundurowi zaznaczają jednocześnie, że połączenie z numeru rozpoczynającego się od +49 nie oznacza automatycznie próby oszustwa. Z takich prefiksów na co dzień korzystają przecież osoby prywatne, urzędy czy całkowicie legalnie działające niemieckie przedsiębiorstwa.

Trudność w ocenie sytuacji wynika z faktu, że cyberprzestępcy celowo używają zagranicznych prefiksów lub podszywają się pod cudze numery, chcąc nadać swoim działaniom pozory autentyczności. Z tego powodu każdy niespodziewany telefon z intratną ofertą pracy i obietnicą ogromnych zysków powinien od razu zapalić w naszej głowie czerwoną lampkę.

Jak sprawdzić nieznany numer telefonu w internecie?

W przypadku odebrania budzącego wątpliwości telefonu, warto poświęcić kilka minut na dokładne sprawdzenie dzwoniącego. W internecie funkcjonuje wiele portali, na których użytkownicy wymieniają się informacjami o nieznanych numerach. Wpisanie ciągu cyfr w wyszukiwarkę pozwala szybko ustalić, czy inni internauci zgłaszali już próby wyłudzenia lub natrętny telemarketing z danego źródła.

Pomocną metodą jest także dodanie numeru do książki adresowej w telefonie i sprawdzenie, czy wyświetla się on w aplikacji WhatsApp. Widoczne zdjęcie profilowe, nazwa przedsiębiorstwa lub inne detale mogą ułatwić rozpoznanie dzwoniącego, choć nie dają stuprocentowej pewności co do jego uczciwości. Dobrą praktyką jest również wyszukanie numeru bezpośrednio w wyszukiwarce Google, powiązanie go z konkretnym podmiotem oraz weryfikacja potencjalnego pracodawcy na oficjalnej witrynie firmy i w państwowych rejestrach.

Policja ostrzega przed klikaniem w linki i podawaniem danych

Policjanci apelują, aby pod żadnym pozorem nie otwierać nieznanych linków od obcych nadawców, a także nie udostępniać nikomu haseł, kodów autoryzacyjnych czy loginów do bankowości internetowej. Wzmożoną czujność należy zachować również w sytuacjach, gdy rozmówca domaga się od nas zrobienia i wysłania zrzutów ekranu z telefonu.

Mundurowi wskazują, że wywieranie presji czasu przez dzwoniącego oraz podejrzanie korzystne warunki zatrudnienia to wyraźne sygnały ostrzegawcze. W obliczu takich okoliczności najbezpieczniej jest natychmiast zakończyć rozmowę i samodzielnie prześwietlić wszystkie otrzymane informacje. Funkcjonariusze podsumowują, że chęć szybkiego wzbogacenia się nie może zastąpić zdrowego rozsądku, ponieważ lekkomyślność może skutkować utratą wszystkich oszczędności lub kradzieżą danych osobowych.

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