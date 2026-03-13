Szczecin gospodarzem Indywidualnych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym!

Do Szczecina przyjedzie 96 czołowych zawodniczek i zawodników z całej Polski, a wraz z trenerami, działaczami i osobami towarzyszącymi wydarzenie zgromadzi około 200 uczestników. Przez trzy dni kibice będą mieli okazję śledzić zmagania na najwyższym poziomie w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn oraz w konkurencjach deblowych i mieszanych.

Organizatorem wydarzenia jest klub Griffin’s-Spin Szczecin we współpracy z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz z Zachodniopomorskich Związkiem Tenisa Stołowego.Wydarzenie zostało objęte honorowym Patronatem Prezydenta, Marszałka oraz Wojewody.

Wstęp dla kibiców jest wolny.