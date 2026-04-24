Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła wolontariuszami ze Szczecina. Organizacja pożegnała posła we wzruszającym wpisie

Śmierć Łukasza Litewki. Polityk zginął w wypadku drogowym

Informacja o tragicznym wypadku drogowym, w którym zginął Łukasz Litewka, wstrząsnęła całą Polską. Z ustaleń służb wynika, że dramatyczne zdarzenie miało nagły przebieg, nie pozostawiając złudzeń co do skali tragedii. Wiadomość o śmierci parlamentarzysty błyskawicznie obiegła ogólnopolskie media, wywołując ogromne poruszenie, w szczególności w środowiskach prozwierzęcych, którym nieustannie pomagał.

Działacze KociArki wspominają Łukasza Litewkę. Poruszające słowa w sieci

Szczecińska organizacja KociArka, od lat ratująca bezdomne zwierzęta, pożegnała zmarłego posła w sposób, który głęboko poruszył tysiące użytkowników sieci. W specjalnym wpisie czytamy:

„Nie będzie czerni ani szarość, bo Łukasz każdego dnia rozświetlał smutki. Był dla ludzi i zwierząt, dla tych którzy potrzebowali go najbardziej. Zmienił los wielu i jego cząstka będzie trwała w każdej istocie której pomógł i każdej której pomoże sprzęt od niego. Będzie żył w każdej istocie której pomoże pompa którą od niego otrzymaliśmy.Dziękujemy że byłeś i walczyłeś bez wytchnienia. Twoje jedno krótkie życie zmieniło życie wielu… ponad podziałami, poza schematami,…Spoczywaj w pokoju...Twoja służba dobiegła końca.Twoje piękne i dobre serce może odpocząć”

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy użytkowników wstrząśniętych nagłą śmiercią Łukasza Litewki. Przykładowe reakcje brzmią:

„Ja dalej nie mogę w to uwierzyć. Człowiek z lodówką, pralką albo paletą jedzenia dla zwierząt, człowiek zbiórka–rakieta, człowiek–zwierzogranie… zawsze dla innych, zawsze z empatią i szczerą miłością. To wielka strata.”

„Straszna, niepowetowana w żaden sposób strata. Za naszego życia nie spotkamy już drugiego takiego polityka. Straciliśmy ideę.”

„Szok! Jeden z niewielu polityków, który był dla ludzi i dla zwierząt!”

„Jestem w strzępach. Nawet już płakać nie mam siły...”

„Świat stał się strasznie zły, jeśli giną tak wyjątkowo dobrzy ludzie. Nie da się z tym pogodzić!”

Jak działa szczecińskie stowarzyszenie KociArka?

Szczecińskie stowarzyszenie KociArka od długiego czasu pomaga osamotnionym, zranionym oraz porzuconym kotom. Zaangażowani działacze organizują domy zastępcze, przeprowadzają zbiórki na zakup jedzenia i medykamentów, a także pokrywają koszty zabiegów. Organizacja słynie z tego, że nigdy nie odmawia wsparcia, zaciekle walcząc o przetrwanie czworonogów w najcięższym stanie, ignorując wysokie koszty oraz ogromny wysiłek.

Łukasz Litewka bezinteresownie wspierał schroniska dla zwierząt

Łukasz Litewka słynął z ogromnego oddania na rzecz braci mniejszych, udowadniając to konkretnymi czynami. Parlamentarzysta koordynował zbiórki asortymentu dla schronisk i mniejszych fundacji, niejednokrotnie zachowując przy tym pełną anonimowość. Aktywiści wspominają, że często potrafił zjawić się z bagażnikiem pełnym podarunków szybciej, niż ktokolwiek zdołał oficjalnie poprosić o wsparcie.

Przedstawiciele KociArki zaznaczyli, że zmarły przekazał im profesjonalną pompę infuzyjną, która pozwala ratować zwierzęta w stanie krytycznym. Wolontariusze wskazali we wpisie, że polityk „będzie żył w każdej istocie, której pomoże pompa”, udowadniając tym samym, jak nieoceniony był jego realny wkład w ich misję.

Tragicznie zmarły poseł zapisał się w pamięci wolontariuszy

Dla reprezentantów stowarzyszeń prozwierzęcych Litewka był kimś więcej niż zwykłym posłem. KociArka zaznaczyła, że działał on ponad wszelkimi podziałami i schematami. Jego tragiczny wypadek wygenerował nieopisaną pustkę, ale jednocześnie obudził w ludziach ogromną wdzięczność za jego dotychczasowe zasługi.

W Szczecinie dziś zgodnie przyznają: bardzo brakuje nam tak wspaniałych ludzi. O takich osobach z pewnością nigdy się nie zapomina.

