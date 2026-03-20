Punkt zoologiczny przy ulicy Parkowej w Szczecinie wznowił działalność

Cztery miesiące temu tramwaj linii 11, jadący od strony stoczni, wykoleił się i uderzył w budynek, uszkadzając kamienicę. Od tamtej pory właściciele punktu, musieli czekać na możliwość kontynuowania swojej pracy, która jest ich jedynym źródłem dochodu. Właścicielom pomagała rodzina oraz stali klienci.

"To nie był dla nas łatwy okres" - mówi Honorata Patyna, właścicielka sklepu.

Ubezpieczyciel Tramwajów Szczecińskich wypłacił już Zarządcy Budynku środki na naprawę.

"Teraz w grę wchodzą dopłaty z dodatkowych roszczeń" - mówi Wojciech Jachim rzecznik spółki.

Śledztwo w sprawie wykolejenia tramwaju prowadzi prokuratura.