Punkt zoologiczny przy ulicy Parkowej w Szczecinie wznowił działalność

Krzysztof Baziuniak
2026-03-20 15:14

Cztery miesiące temu w kamienicę, w której mieści się sklep uderzył tramwaj. Uszkodzona została elewacja i wejście do budynku.

Kamienica Szczecin

Autor: Krzysztof Baziuniak/ Archiwum prywatne

Cztery miesiące temu tramwaj linii 11, jadący od strony stoczni, wykoleił się i uderzył w budynek, uszkadzając kamienicę. Od tamtej pory właściciele punktu, musieli czekać na możliwość kontynuowania swojej pracy, która jest ich jedynym źródłem dochodu. Właścicielom pomagała rodzina oraz stali klienci.

"To nie był dla nas łatwy okres" - mówi Honorata Patyna, właścicielka sklepu.

Ubezpieczyciel Tramwajów Szczecińskich wypłacił już Zarządcy Budynku środki na naprawę.

"Teraz w grę wchodzą dopłaty z dodatkowych roszczeń" - mówi Wojciech Jachim rzecznik spółki.

Śledztwo w sprawie wykolejenia tramwaju prowadzi prokuratura.

