Przed nami 7. Szczeciński Bieg Nocny i 3. Bieg Świetlików!

Zawodnicy wystartują na 5 lub 10 kilometrowej trasie prowadzącej przez główne ulice Szczecina. W strefie biegowej nie zabraknie ciekawych aktywności i spektakularnych świetlnych dekoracji. To wydarzenie, które co roku przyciąga zarówno biegaczy, jak i kibiców spragnionych wyjątkowych wrażeń. Bieg główny rozpocznie się równo o północy z 8 na 9 maja!

Dodatkowym wydarzeniem jest 3. Bieg Świetlików skierowany do najmłodszych. To idealna okazja by zaszczepić w swoich podopiecznych zdrowe sportowe emocję - oczywiście na krótszych dystansach.

Z limitowanych 2 tysięcy miejsc, pozostało 500 zapisów. Trwają one na stronie Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia.