Przed nami 47. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie!

Dzięki temu, że termin Mistrzostw to czas przedłużonego weekendu, spodziewamy się bardzo dużej liczby uczestników, którzy do stolicy Pomorza Zachodniego przyjadą nie tylko rywalizować w tej olimpijskiej dyscyplinie sportu, ale także zwiedzić nasze piękne miasto.

Na dzisiaj swój udział w imprezie potwierdziło blisko 300 zawodników. Wśród nich są olimpijczycy, dotychczasowi krajowi mistrzowie, ale także zdobywcy tytułów mistrzowskich: kontynentalnych i światowych. Spora grupa seniorów to także aktualni zawodnicy grający wciąż w kategorii Elity, więc wysoki poziom sportowy tego wydarzenia jest gwarantowany. W turnieju zagra m.in. najlepszy Polski badmintonista - Przemysław Wacha - dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Europy, olimpijczyk z Aten, Pekinu, Londynu i Rio de Janeiro, oraz Kamila Augustyn, uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pekinie i Londynie. Zwycięstwo w poszczególnych kategoriach wiekowych i rodzajach gier (kategorie są co 5 lat, gry są singlowe, deblowe i mieszane) uprawnia do startowania w Mistrzostwach Europy, które w tym roku odbędą się we Włoszech – jest to dodatkowy czynnik mobilizujący uczestników Mistrzostw Polski do stawienia się na naszych zawodach i powalczenie o możliwość reprezentowania naszego kraju w tym prestiżowym wydarzeniu.

Mecze Mistrzostw odbywać się będą w obu halach Enea Areny, w których zostanie rozłożone aż 11 profesjonalnych mat z boiskami do badmintona. Z wszystkich boisk będzie prowadzony livescoring, a najważniejsze mecze będą codziennie transmitowane w streamingu.

Orientacyjny harmonogram tegorocznych Mistrzostw Polski wygląda następująco:

Piątek 5 czerwca 2026

- godzina 9:00 – uroczyste otwarcie 47 IMPS

- godzina 9:30 – rozpoczęcie gier zgodnie z harmonogramem

Sobota 6 czerwca 2026

godzina 8:30 - rozpoczęcie gier zgodnie z harmonogramemNiedziela 7 czerwca 2026

- godzina 8:30 - rozpoczęcie gier zgodnie z harmonogramem

- około godziny 17:00 – zakończenie zawodów

Uroczyste dekoracje odbywać się będą w sobotę i niedzielę po zakończeniu gier.

Ważna informacja dla kibiców. Wstęp we wszystkie dni mistrzostw jest bezpłatny

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie. Personel medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii szpitala „Zdroje” będzie budował świadomość społeczną w zakresie chorób metabolicznych – w szczególności cukrzycy, która, niestety, jest coraz powszechniejszym problemem. Odwiedzający Enea Arenę, będą mieć możliwość zmierzenia poziomu glukozy we krwi, rozmowy z dietetykiem klinicznym i edukatorami diabetologicznymi na temat cukrzycy i jej profilaktyki. Po weryfikacji medycznej, część przebadanych dostanie możliwość przetestowania urządzeń do badania poziomu glukozy we krwi od Firmy Dexcom. Sensoryczne urządzenia połączone z aplikacją w telefonie, będą przez 10 dni monitorować glikemię, bez konieczności nakłuwania palców.