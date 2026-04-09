Prowadziła samochód i ciągnęła mężczyznę na deskorolce. Teraz słono za to zapłacą!

Na opublikowanym materiale widoczna była sytuacja, w której kierująca samochodem osobowym ciągnęła przy pomocy liny, za pojazdem mężczyznę poruszającego się na deskorolce, wykorzystując do tego pas ruchu. Tego rodzaju zachowanie stanowi poważne zagrożenie zarówno dla osób biorących udział w zdarzeniu, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze niezwłocznie zajęli się sprawą. W wyniku podjętych działań ustalono tożsamość uczestników zdarzenia. Okazało się, że pojazdem kierowała 33-letnia kobieta, natomiast na deskorolce poruszał się 39-letni mężczyzna. Oboje zostali odpowiednio ukarani grzywną.

- Podkreślamy, że tego typu zachowania na drodze są skrajnie nieodpowiedzialne i mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów - mówi Piotr Jaworski z Zachodniopomorskiej Policji

Warto zaznaczyć, że choć zdarzenie miało miejsce w okresie Prima Aprilis, nie było ono żartem, lecz realnym i niebezpiecznym incydentem wymagającym interwencji Policji.