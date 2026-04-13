Próby syren alarmowych w Szczecinie!

W dniach 13 i 14 kwietnia br. na terenie miasta będą prowadzone krótkie testy wybranych syren alarmowych. Działania te realizowane są w związku z włączaniem urządzeń Państwowej Straży Pożarnej do miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania.
Do godzin popołudniowych na wybranych obiektach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej, Firlika, Nad Odrą, Klonowica oraz Pyrzyckiej uruchamiane będą syreny emitujące krótkie, około 5-sekundowe sygnały dźwiękowe.
Będę to wyłącznie testy techniczne – emitowane sygnały nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców.