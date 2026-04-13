Próby syren alarmowych w Szczecinie!

Mateusz Tomaszewicz
2026-04-13 10:46

W dniach 13 i 14 kwietnia br. na terenie miasta będą prowadzone krótkie testy wybranych syren alarmowych. Działania te realizowane są w związku z włączaniem urządzeń Państwowej Straży Pożarnej do miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania.

Syreny alarmowe

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Wysoki, metalowy słup w kolorze szarym dominuje centralnie w kadrze, podtrzymując platformę z czterema szarymi megafonami skierowanymi w różne strony. Na szczycie słupa, pośrodku megafonów, znajduje się małe, okrągłe urządzenie z pionowymi otworami i anteną. W tle rozciąga się jasne, zachmurzone niebo, a u dołu obrazu widoczne są niewyraźne, ciemne sylwetki budynków.

Do godzin popołudniowych na wybranych obiektach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej, Firlika, Nad Odrą, Klonowica oraz Pyrzyckiej uruchamiane będą syreny emitujące krótkie, około 5-sekundowe sygnały dźwiękowe.

Będę to wyłącznie testy techniczne – emitowane sygnały nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców.