Próby syren alarmowych w Szczecinie!

Do godzin popołudniowych na wybranych obiektach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej, Firlika, Nad Odrą, Klonowica oraz Pyrzyckiej uruchamiane będą syreny emitujące krótkie, około 5-sekundowe sygnały dźwiękowe.

Będę to wyłącznie testy techniczne – emitowane sygnały nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców.