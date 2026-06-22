Pracodawca zaniepokoił się nieobecnością pracownika. Makabryczne odkrycie w zamkniętym mieszkaniu

Zaniepokojony szef zawiadamia służby w Szczecinie

Tragiczny finał poszukiwań miał miejsce w zeszłym tygodniu. Zaniepokojony szef szczecinianina zgłosił służbom, że jego podwładny od kilkudziesięciu godzin nie stawił się w firmie i ignoruje próby kontaktu. Poszukiwany mężczyzna zniknął bez śladu, a drzwi do jego lokalu były zablokowane.

Pod wskazany adres błyskawicznie wyruszył policyjny patrol. Gdy mundurowi dostali się do wnętrza, dokonali makabrycznego znaleziska — na miejscu leżały zwłoki poszukiwanego pracownika. Kondycja, w jakiej znajdował się mężczyzna, nie pozostawiała wątpliwości co do jego śmierci, co szybko potwierdzili przybyli na miejsce ratownicy medyczni.

Szybka akcja służb i zatrzymanie 25-latka pod Szczecinem

Okoliczności zdarzenia od początku sugerowały, że w grę wchodzi zabójstwo. Funkcjonariusze z miejsca zainicjowali szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. W działania zaangażowano doświadczonych śledczych z Komisariatu Nad Odrą oraz szczecińskiej Komendy Miejskiej.

Sprawne zbieranie śladów i błyskawiczna weryfikacja faktów pozwoliły wytypować podejrzewanego. Zaledwie parę godzin od odnalezienia zwłok, w ręce stróżów prawa wpadł 25-letni mężczyzna, zamieszkujący jedną z podszczecińskich wsi.

Sprawca zabójstwa trafił za kratki

Młody mężczyzna został oficjalnie oskarżony o dokonanie zbrodni. Sąd, przychylając się do argumentacji prokuratora, wydał postanowienie o osadzeniu 25-latka w tymczasowym areszcie. Zgodnie z kodeksem karnym, za tak drastyczny czyn może on resztę życia spędzić w więziennej celi.

Trwające postępowanie śledcze, nadzorowane przez miejscową prokuraturę, ma na celu rzetelne odtworzenie całego przebiegu tej krwawej zbrodni.

Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie