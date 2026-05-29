„Porfirion Cup 2026” już w czerwcu. Szczecin ponownie stolicą gry go

To najważniejsze wydarzenie dla miłośników go w województwie zachodniopomorskim. Do Szczecina przyjadą zawodnicy z całej Polski, a także goście zza granicy. Organizatorzy zapowiadają dwa dni pełne strategicznych pojedynków, koncentracji i sportowej rywalizacji na wysokim poziomie.

Turniej będzie okazją nie tylko do obserwowania doświadczonych graczy w akcji, ale także do poznania samej gry. Go od wieków uznawane jest za jedną z najbardziej wymagających gier strategicznych na świecie, jednak — jak podkreślają organizatorzy ze Szczecińskiego Klubu Go „Porfirion” — jej podstaw można nauczyć się w zaledwie kilka minut.

– Go to przede wszystkim świetny sposób na spędzanie wolnego czasu i rozwijanie logicznego myślenia. Gra jest otwarta dla każdego, niezależnie od wieku – przekonują organizatorzy.

Mieszkańcy Szczecina mogą regularnie poznawać tajniki gry podczas bezpłatnych spotkań organizowanych w Domu Kultury Słowianin. Sportowa rywalizacja pozostaje jedynie dodatkiem dla tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności przy planszy.

„Porfirion Cup 2026” zapowiada się jako wyjątkowe święto strategii, integracji i pasji do jednej z najstarszych gier świata.