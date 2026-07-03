Polscy fachowcy poszukiwani! Niemcy oferują im 4 tysiące za tydzień pracy

Niemcy szukają polskich fachowców

Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyjazdy zarobkowe do Niemiec kojarzyły się przede wszystkim z pracą sezonową i handlem, dziś tamtejszy rynek pracy zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów. Niemieckie firmy i agencje zatrudnienia regularnie publikują oferty skierowane do pracowników z Polski, oferując nie tylko konkurencyjne wynagrodzenie, ale także dodatkowe benefity. Największym zainteresowaniem nadal cieszą się pielęgniarki, spawacze, budowlańcy czy operatorzy maszyn, lecz nie tylko!

Nawet blisko 4 tys. zł tygodniowo. Takie stawki znalazły się w ogłoszeniu

Coraz częściej poszukiwani są jednak również elektrycy oraz elektromonterzy. Jak czytamy na portalu Fakt.pl, właśnie jedna z opublikowanych ofert dotyczy pracy przy wymianie oświetlenia oraz montażu nowych lamp LED z wykorzystaniem podnośnika koszowego. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zawodzie elektryka oraz umiejętność wykonywania prac na wysokości z użyciem zwyżki.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na stawkę 26 euro brutto za godzinę. Z kolei pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma otrzymywać 15 euro netto za każdą przepracowaną godzinę. Przy założeniu 50–60 godzin pracy tygodniowo oznacza to wynagrodzenie wynoszące od około 3250 do nawet blisko 3900 zł netto tygodniowo. W skali miesiąca daje to maksymalnie około 15,6 tys. zł "na rękę".

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Darmowe zakwaterowanie to dodatkowy atut

W ogłoszeniu znalazła się również informacja o bezpłatnym zakwaterowaniu dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. To istotna korzyść, ponieważ koszty wynajmu mieszkań w Niemczech należą do najwyższych wydatków ponoszonych przez pracowników przyjeżdżających z zagranicy.