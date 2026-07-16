Kto planował wypoczynek w Międzyzdrojach, ten czwartek, 16 lipca, powinien wykorzystać co do minuty. Czeka nas prawdziwie książkowa pogoda na urlop nad morzem. Będzie bezchmurnie, a termometry pokażą przyjemne 21 stopni Celsjusza. Do tego lekki, orzeźwiający wiatr wiejący z prędkością około 5 m/s. Po prostu idealnie.

Niestety, ta sielanka nie potrwa długo. Już w piątek, 17 lipca, pogoda pokaże zupełnie inne oblicze. Co z tego, że to będzie najcieplejszy dzień w prognozie, z temperaturą sięgającą nawet 24 stopni, skoro nad Międzyzdroje nadciągnie potężne oberwanie chmury. Spadnie blisko 18 mm deszczu, co oznacza intensywną i długą ulewę. Koniec plażowania. To będzie dzień, który turyści spędzą raczej pod dachem.

Weekend to już niestety kontynuacja pogodowego załamania. Zarówno sobota, jak i niedziela upłyną pod znakiem silnego, porywistego wiatru, który osiągnie prędkość blisko 7 m/s. W sobotę wciąż będzie padać, choć już znacznie słabiej, a temperatura spadnie do około 21 stopni. Niedziela, 19 lipca, będzie najchłodniejszym dniem tego okresu. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy zaledwie 20 stopni, a temperatura minimalna spadnie do nieprzyjemnych 15 stopni. Zrobi się po prostu zimno.

Jak zaplanować urlop w Międzyzdrojach?

Przy tak zmiennej aurze kluczem jest elastyczność. Czwartek to bez dwóch zdań dzień na plażę – łapcie słońce, bo to jedyna taka okazja. Gdy w piątek niebo się rozpłacze, a sobota przyniesie wiatr i chłód, lepiej odpuścić sobie leżenie na piasku. To idealny moment na spacer po molo w kurtce przeciwdeszczowej, żeby zobaczyć, jak wygląda wzburzone morze. Silny wiatr na pewno dostarczy niezapomnianych widoków. Chłodne dni to też świetna okazja, by posiedzieć w nadmorskich kawiarniach i restauracjach, których w Międzyzdrojach nie brakuje.

Dane pogodowe: OpenWeather

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