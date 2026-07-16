Lidl wycofuje popularne lody ze sprzedaży. GIS ostrzega: w produkcie może być groźny alergen!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-16 9:59

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o natychmiastowym wycofaniu ze sklepów Lidl czterech partii popularnych lodów proteinowych Gelatelli Dubai Style Chocolate. W produkcie może znajdować się niezadeklarowany alergen – orzechy nerkowca, który stanowi poważne zagrożenie dla osób uczulonych.

Oświetlone wejście do sklepu Lidl po zmroku. O wycofaniu wadliwych partii lodów przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Fotokaleinar/ Shutterstock

Niezadeklarowane orzechy w lodach

GIS przekazał, że problem dotyczy lodów proteinowych Dubai Style Chocolate 500 ml, dystrybuowanych przez Motido GmbH oraz Lidl Polska. W czterech partiach produktu może znajdować się alergen, który nie został uwzględniony na etykiecie.

To oznacza, że osoby uczulone na orzechy nerkowca mogą doznać silnej reakcji alergicznej po spożyciu lodów. Dla pozostałych konsumentów produkt jest bezpieczny.

Jakie partie zostały wycofane?

Wycofanie dotyczy dokładnie czterech partii lodów Gelatelli Dubai Style Chocolate:

  • 24.11.2027 – D2W48J25R2
  • 25.11.2027 – D3W48J25R2
  • 26.11.2027 – D4W48J25R2
  • 27.11.2027 – D5W48J25R2

Produkty były dostępne w sklepach Lidl w całej Polsce.

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Lidl reaguje natychmiast

Dystrybutor – po otrzymaniu informacji o zagrożeniu – zdecydował o dobrowolnym wycofaniu lodów z obrotu oraz od klientów. Komunikat pojawił się na stronie lidl.pl, a także w sklepach w całym kraju.

Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Ważne zalecenia dla klientów

GIS apeluje, by osoby uczulone na orzechy nerkowca pod żadnym pozorem nie spożywały lodów z wycofanych partii. Nawet niewielka ilość alergenu może wywołać groźną reakcję.

Osoby bez alergii mogą produkt spożywać bez obaw.

Co zrobić, jeśli masz lody z wadliwej partii?

Klienci mogą zwrócić produkt w dowolnym sklepie Lidl. Sieć zapewnia, że zwrot odbywa się bez paragonu.

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