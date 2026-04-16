Pogoda na weekend w Szczecinie 17-19 kwietnia. Niedziela przyniesie duże ochłodzenie i deszcz

Pogoda w Szczecinie: 17-19 kwietnia

Nadchodzący weekend w Szczecinie przyniesie mieszkańcom bardzo zróżnicowaną pogodę. Początek będzie ciepły i pogodny, zachęcający do aktywności na zewnątrz. Niestety, w niedzielę aura ulegnie znacznemu pogorszeniu, a słońce zastąpią deszczowe chmury i wyraźnie niższa temperatura.

Piątek, 17 kwietnia: Słoneczny start weekendu

Weekend rozpocznie się w Szczecinie bardzo przyjemnie. Piątek zapowiada się na pogodny i bezchmurny dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 17 stopni Celsjusza, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 5 stopni. Wiatr pozostanie bardzo łagodny, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Sobota, 18 kwietnia: Najcieplejszy dzień, ale z chmurami

Sobota będzie najcieplejszym dniem weekendu w Szczecinie, z temperaturą maksymalną sięgającą blisko 19 stopni. Mimo to słońca zobaczymy znacznie mniej niż dzień wcześniej. Według prognoz niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami. Nocą temperatura utrzyma się na podobnym poziomie co poprzednio, spadając do około 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie jeszcze słabszy niż w piątek.

Niedziela, 19 kwietnia: Wyraźne załamanie pogody

Ostatni dzień weekendu przyniesie w Szczecinie całkowitą zmianę aury. W niedzielę nastąpi wyraźne ochłodzenie, a temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 11 stopni. Będzie to więc dzień znacznie chłodniejszy od soboty. Dodatkowo przez cały dzień należy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr ponownie przybierze na sile, a jego prędkość wzrośnie do około 3 m/s.

Weekend w Szczecinie. Co robić przy takiej pogodzie?

Zmienna pogoda podpowiada, jak najlepiej zaplanować wolny czas. Słoneczny piątek i bardzo ciepła sobota to doskonała okazja do aktywności na zewnątrz. Warto wykorzystać ten czas na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową czy spotkanie ze znajomymi w plenerze. Z kolei chłodna i deszczowa niedziela może być idealnym momentem, by nadrobić zaległości kulturalne, wybrać się do kina lub po prostu odpocząć w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather