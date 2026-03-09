Po 10 latach przerwy festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego wraca do Szczecina!

Powrót Festiwalu ma w tym roku szczególny charakter bo zbiega się z 115-leciem Związku Polskich Artystów Plastyków i symbolicznie otwiera nowy etap w historii wydarzenia, które od lat wzmacnia pozycję Szczecina jako ważnego ośrodka kultury i sztuk wizualnych. Organizatorzy spodziewają się około tysiąca zgłoszeń konkursowych, z których wybranych zostanie około 150 artystów. Ich prace trafią na główną wystawę pokonkursową oraz na ekspozycje towarzyszące.

Szacuje się, że Festiwal przyciągnie ponad 10 tysięcy odwiedzających, zarówno zwiedzających wystawy, jak i uczestników spotkań, warsztatów, wykładów oraz wydarzeń edukacyjnych.

Artyści mogą przesyłać konkursowe zgłoszenia i reprodukcje prac do połowy maja.

Natomiast wystawa główna odbędzie się 24.09.2026 września w Zamku Książąt Pomorskich.