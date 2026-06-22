Pijany kierowca rozbił luksusowego Astona Martina. Staranował zaparkowane auta

Pijacki rajd na Krzywoustego. Aston Martin zniszczył trzy auta

Zamieszczone nagranie pokazuje, że luksusowy wóz jechał bardzo nierówno, a następnie nagle skręcił i z ogromną siłą uderzył w trzy zaparkowane z boku auta. Sprawca chciał oddalić się z miejsca kolizji, jednak błyskawicznie powstrzymali go bezpośredni świadkowie, po czym oddali w ręce policji.

Jak poinformowała TVP3 Szczecin, policyjne badanie trzeźwości wykazało u niego 2,5 promila. To dawka alkoholu, przy której zapanowanie nad jakimkolwiek pojazdem staje się w zasadzie całkowicie niemożliwe.

Reakcje po nagraniu z Astona Martina. Komentujący nie mają litości

Udostępniony materiał wideo na fanpage'u „Piratach drogowych” wygenerował natychmiastową odpowiedź ze strony zbulwersowanych użytkowników. Większa część dyskutujących stanowczo krytykuje bezmyślność szofera, choć w gąszczu opinii da się wyłapać także żarty oraz szokujące deklaracje osób jeżdżących na podwójnym gazie.

Głosy pojawiające się pod wideo prezentują się następująco:

„Przez weekend poszło za dużo wstrząśniętych nie mieszanych” „Weekendowe imprezy” „Długo się nie najeździł. Było to auto widać na mieście” „Od razu dożywocie dla takiego bydlaka” „Taki był ładny amerykański, szkoda…” „No to po prawku. Szkoda Astona” „Auto dla ubogich, prawdziwi kierowcy jeżdżą prestiżowymi samochodami Tesla”

Utrata luksusowego Astona Martina? Internauci przypominają policyjnego Mustanga

Znaczna część komentujących wprost nawiązała do dobrze znanej sytuacji z przejęciem sportowego Mustanga, którego wcielono do floty służb po pijackich manewrach jego posiadacza.

W internetowej dyskusji bez trudu można odnaleźć następujące sugestie:

„No to chyba teraz ten pojazd będzie liderem pod względem wartości, przejętych przez drogówkę”

„Ładny przyszły radiowóz policyjny” „Czy samochód został skonfiskowany?” „O, będzie Aston zarekwirowany jak Mustang”

Aktualnie obowiązujące prawo dotyczące odbierania samochodów osobom kierującym w stanie nietrzeźwości sprawia, że ewentualne przejęcie tego wartościowego wozu przez skarb państwa to wysoce prawdopodobny scenariusz.

Niepokojące wyznania w sieci po stłuczce. Przyznają się do jazdy po alkoholu

Wśród setek opinii zamieszczonych pod opublikowanym materiałem można niestety natrafić na bulwersujące wpisy ludzi, którzy – w ramach ponurego żartu lub na poważnie – bez skrępowania chwalą się prowadzeniem maszyny po wypiciu alkoholu:

„Ja pie***le, z dwoma promilami nie dać rady jechać, miało się więcej i się jeździło.”

Tego rodzaju publiczne oświadczenia spotykają się z błyskawicznym i stanowczym sprzeciwem pozostałych dyskutujących. Internauci dobitnie przypominają, że nietrzeźwi szoferzy, bez względu na okoliczności, stanowią na ulicach śmiertelne niebezpieczeństwo.

Sankcje za wypadek w Szczecinie. Co grozi nietrzeźwemu kierowcy?

Prowadzenie pojazdu po alkoholu oraz doprowadzenie do groźnej stłuczki niesie za sobą następujące konsekwencje:

pozbawienie wolności do 3 lat,

zakaz siadania za kierownicą przez okres nie krótszy niż 3 lata,

surowa sankcja finansowa,

obligatoryjna wpłata na określony cel w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych,

utrata rozbitego pojazdu, jeżeli dowody wskażą, że sprawca był jego prawowitym posiadaczem.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie