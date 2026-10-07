Pełna mobilizacja ponad granicami. Polacy i Niemcy szykują się na najgorszy scenariusz

Zagrożenie cyberatakami i przerwami w dostawach na polsko-niemieckim pograniczu

Trwający konflikt w Ukrainie oraz potęgujące się działania hybrydowe na Morzu Bałtyckim wymuszają natychmiastową weryfikację dotychczasowych systemów bezpieczeństwa. Zarówno polska, jak i niemiecka strona granicy mierzą się z problemami, których samodzielnie nie rozwiążą. Receptą ma być powołanie do życia inicjatywy NSGO, funkcjonującej pod nazwą „Sieć na rzecz bezpieczeństwa i odporności w regionie przygranicznym i Morza Bałtyckiego”.

Głównymi realizatorami przedsięwzięcia są stowarzyszenie Städtepartner Stettin e.V. oraz Międzynarodowe Centrum Studiów Interdyscyplinarnych w Kulicach, działające przy Uniwersytecie Szczecińskim. Projekt angażuje specjalistów od obronności, urzędników różnego szczebla, lokalny biznes i sektor NGO z obu brzegów Odry.

Infrastruktura krytyczna w centrum polsko-niemieckiej ochrony

Jakie konkretne kroki mają zabezpieczyć obywateli obu państw przed kryzysem? Fundamentem planu jest ochrona strategicznych obiektów, niezbędnych do codziennego życia. W centrum uwagi ekspertów znajdą się:

sieci dostarczające prąd i elektrownie,

szlaki komunikacyjne, w tym mosty graniczne,

infrastruktura wodociągowa,

systemy łączności i teleinformatyczne.

Ważnym elementem tarczy ochronnej ma być też uodpornienie społeczeństwa na ataki w cyberprzestrzeni oraz skoordynowane akcje dezinformacyjne organizowane przez wrogie reżimy. Przedstawiciele samorządów podczas spotkań Partnerstwa Odry podkreślają między innymi konieczność poprawy infrastruktury komunikacyjnej oraz odbudowy przygranicznych mostów. Są one kluczowe dla ewentualnych akcji ewakuacyjnych oraz szybkiego przemieszczania się jednostek wojskowych i ratowniczych.

Strategia "Whole-of-Society": Obywatele w pełnej gotowości

Inicjatywa opiera się na innowacyjnym modelu całospołecznym (z ang. Whole-of-Society). W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność za przygotowanie na ewentualne zagrożenia nie leży już tylko na barkach służb mundurowych. Do działania włączane są samorządy, instytucje akademickie, biznes oraz sami mieszkańcy.

Dotychczasowa odmienność przepisów po obu stronach Odry bywała przeszkodą w sprawnym reagowaniu. Współpraca ma zniwelować te bariery i pozwolić na stworzenie wspólnego systemu ochrony cywilów.

Szczecin i Berlin rozmawiają o wspólnej obronie cywilnej

Zasadniczą częścią programu będą spotkania warsztatowe i otwarte dyskusje, które odbędą się w Szczecinie oraz stolicy Niemiec. To nie tylko doskonała platforma do dzielenia się doświadczeniami i budowania relacji między różnymi służbami. Mieszkańcy dostaną szansę dowiedzieć się, jak postępować w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa. Organizatorzy liczą, że otwarty charakter spotkań pomoże oswoić temat obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na polsko-niemieckim pograniczu.

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