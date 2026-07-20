Patrol ESKA SUMMER CITY ponownie zadbał o bezpieczeństwo i dobrą zabawę na plaży w Świnoujściu!

Krzysztof Baziuniak
2026-07-20 8:22

Świnoujska plaża po raz kolejny stała się miejscem wyjątkowego spotkania w ramach akcji Bezpieczna Plaża z Unity Line. Patrol ESKA SUMMER CITY powrócił nad Bałtyk, by nie tylko dostarczyć wakacyjnej energii, lecz także przypomnieć plażowiczom, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. To już drugie wydarzenie zorganizowane przy zejściu nr 12, które ponownie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów.

Muzyka, konkursy i edukacja - idealne połączenie na lato

Przez cztery godziny plaża tętniła życiem. W rytmie Hitów na Czasie uczestnicy bawili się, brali udział w konkursach i zdobywali atrakcyjne nagrody oraz gadżety. Atmosfera była lekka, radosna i pełna pozytywnej energii, którą tradycyjnie zapewnił patrol ESKA SUMMER CITY.

Jednak wydarzenie miało nie tylko rozrywkowy charakter. Organizatorzy udowodnili, że plażowanie można połączyć z praktyczną lekcją bezpieczeństwa, a edukacja wcale nie musi być nudna. Dzięki przyjaznej formule i różnorodnym aktywnościom każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Pokazy ratownictwa i warsztaty pierwszej pomocy

Jednym z najważniejszych punktów programu były pokazy ratownictwa wodnego, podczas których ratownicy prezentowali techniki udzielania pomocy osobom zagrożonym w wodzie. To niezwykle cenna wiedza, szczególnie w sezonie letnim, kiedy plaże są pełne turystów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty pierwszej pomocy. Uczestnicy mogli nauczyć się podstawowych zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, poznać działanie sprzętu ratunkowego i przećwiczyć praktyczne umiejętności pod okiem specjalistów.

Strefa relaksu i animacje dla najmłodszych

Nie zabrakło także atrakcji dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi mogli skorzystać z kreatywnych animacji, zabaw ruchowych i konkursów przygotowanych specjalnie dla nich. Dorośli natomiast chętnie odwiedzali strefę relaksu Radia ESKA, gdzie mogli odpocząć, posłuchać muzyki i porozmawiać z ekipą patrolu.

Pozytywna energia i ważny przekazWydarzenie ponownie pokazało, że działania edukacyjne prowadzone w lekkiej, wakacyjnej atmosferze są niezwykle skuteczne. Patrol ESKA SUMMER CITY zadbał o to, by każdy uczestnik nie tylko świetnie się bawił, ale także wyniósł z wydarzenia praktyczną wiedzę, która może okazać się kluczowa w sytuacjach zagrożenia.

Akcja Bezpieczna Plaża z Unity Line to przykład inicjatywy, która łączy rozrywkę z odpowiedzialnością - i po raz kolejny udowadnia, że lato nad Bałtykiem może być nie tylko pełne słońca, ale także bezpieczne.

Patrol Eska Summer City, plaże w Świnoujściu - odwiedzi ponownie już w najbliższą sobotę, tj. 25.07.2026.

Do zobaczenia!