Patrol ESKA SUMMER CITY ponownie zadbał o bezpieczeństwo i dobrą zabawę na plaży w Świnoujściu!

Muzyka, konkursy i edukacja - idealne połączenie na lato

Przez cztery godziny plaża tętniła życiem. W rytmie Hitów na Czasie uczestnicy bawili się, brali udział w konkursach i zdobywali atrakcyjne nagrody oraz gadżety. Atmosfera była lekka, radosna i pełna pozytywnej energii, którą tradycyjnie zapewnił patrol ESKA SUMMER CITY.

Jednak wydarzenie miało nie tylko rozrywkowy charakter. Organizatorzy udowodnili, że plażowanie można połączyć z praktyczną lekcją bezpieczeństwa, a edukacja wcale nie musi być nudna. Dzięki przyjaznej formule i różnorodnym aktywnościom każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Pokazy ratownictwa i warsztaty pierwszej pomocy

Jednym z najważniejszych punktów programu były pokazy ratownictwa wodnego, podczas których ratownicy prezentowali techniki udzielania pomocy osobom zagrożonym w wodzie. To niezwykle cenna wiedza, szczególnie w sezonie letnim, kiedy plaże są pełne turystów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty pierwszej pomocy. Uczestnicy mogli nauczyć się podstawowych zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, poznać działanie sprzętu ratunkowego i przećwiczyć praktyczne umiejętności pod okiem specjalistów.

Strefa relaksu i animacje dla najmłodszych

Nie zabrakło także atrakcji dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi mogli skorzystać z kreatywnych animacji, zabaw ruchowych i konkursów przygotowanych specjalnie dla nich. Dorośli natomiast chętnie odwiedzali strefę relaksu Radia ESKA, gdzie mogli odpocząć, posłuchać muzyki i porozmawiać z ekipą patrolu.

Pozytywna energia i ważny przekazWydarzenie ponownie pokazało, że działania edukacyjne prowadzone w lekkiej, wakacyjnej atmosferze są niezwykle skuteczne. Patrol ESKA SUMMER CITY zadbał o to, by każdy uczestnik nie tylko świetnie się bawił, ale także wyniósł z wydarzenia praktyczną wiedzę, która może okazać się kluczowa w sytuacjach zagrożenia.

Akcja Bezpieczna Plaża z Unity Line to przykład inicjatywy, która łączy rozrywkę z odpowiedzialnością - i po raz kolejny udowadnia, że lato nad Bałtykiem może być nie tylko pełne słońca, ale także bezpieczne.

Patrol Eska Summer City, plaże w Świnoujściu - odwiedzi ponownie już w najbliższą sobotę, tj. 25.07.2026.

Do zobaczenia!