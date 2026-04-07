Park Andersa zaprasza najmłodszych

Projekt "Więcej zabawy w centrum miasta" to odpowiedź na potrzeby rodziców i opiekunów, którzy szukali bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w gęsto zabudowanym Śródmieściu. To, co wyróżnia nowy plac zabaw na tle innych tego typu obiektów w mieście, to starannie dobrana estetyka. Projektanci zrezygnowali z krzykliwych, plastikowych kolorów na rzecz naturalnych materiałów. Dominują: drewno, stal nierdzewna, wytrzymałe liny. Dzięki temu urządzenia idealnie komponują się z wiekowym drzewostanem Parku Andersa.

Dzieci mogą korzystać z:

linarium i drabinek do wspinaczki,

domku z mostkiem i dwóch zjeżdżalni,

huśtawki typu „ptasie gniazdo”, karuzeli oraz bujaków.

Dla tych, którzy potrzebują chwili wytchnienia po intensywnej zabawie, przygotowano hamak, natomiast rodzice mogą odpocząć na nowych ławkach ustawionych wzdłuż ogrodzenia.

Wokół placu pojawiło się też kilkadziesiąt krzewów liściastych i iglastych, w tym m.in. tawuły japońskie, hortensje bukietowe oraz sosny górskie, a także kompozycje z traw ozdobnych.

Koszt to niespełna 390 tysięcy złotych.