Od ponad 3 dekad stanowi wspólną linię ratunkową, która ratuje życie

Co łączy Polskę, Portugalię i Finlandię? Jeden wspólny numer, który co roku ratuje miliony istnień. To nie tylko święto operatorów, którzy pod presją czasu podejmują kluczowe decyzje, ale przede wszystkim lekcja dla nas wszystkich: jak nie stać się przyczyną tragedii.

W Polsce system 112 pęka w szwach. Co roku odbieranych jest kilkadziesiąt milionów zgłoszeń. Choć dzięki kampaniom edukacyjnym świadomość rośnie, wciąż zdarzają się telefony z pytaniem o rozkład jazdy czy pizzę.

Za nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych grozi kara aresztu albo grzywny wysokości nawet 1500 złotych.