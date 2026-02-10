To najbardziej romantyczny przystanek autobusowy w Polsce! Zachwyca nie tylko zakochanych

Najbardziej romantyczny przystanek autobusowy w Polsce

Moczyły to niewielka wieś położona kilkanaście kilometrów od Szczecina. Ta malowniczo położona nad Odrą miejscowość, kojarząca się z ciszą, spokojem i wyprawami kajakowymi, stała się właśnie najgorętszym punktem na mapie regionu, a może i nawet całej Polski. Wszystko za sprawą niezwykłej metamorfozy przystanku autobusowego, który zamiast szarości, kusi czerwienią, sercami i romantyczną atmosferą.

Zwykle przystanki kojarzą się z pośpiechem, nerwowym zerkaniem na zegarek i chłodem. Jednak w Moczyłach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Lokalna wiata została zamieniona w prawdziwą "strefę uczuć", która szybko zyskała miano najromantyczniejszego przystanku w całej Polsce.

Magia Koła Gospodyń Wiejskich

Za całym zamieszaniem stoją niezwykle kreatywne mieszkanki z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. To one postanowiły odczarować zimową szarość i podarować sąsiadom oraz przyjezdnym coś wyjątkowego.

- Chcieliśmy mieć swoją fotobudkę i tak powstał ten przystanek - mówi Magdalena Riedel, jedna z inicjatorek "romantycznego przystanku".

Idealne tło dla zakochanych

Serduszka, starannie dobrane dekoracje i wszechobecna czerwień sprawiają, że wiata nie odstaje od profesjonalnych studiów fotograficznych. Dzięki temu odwiedzają ją nie tylko pasażerowie czekający na autobus, ale również zakochane pary i fotografowie, którzy chętnie robią sobie tutaj pamiątkowe zdjęcia.

Miłość nie kończy się 14 lutego

Jeśli nie zdążycie odwiedzić Moczył do Walentynek - to nic straconego. Autorki projektu zapowiadają, że romantyczna dekoracja nie zniknie z dnia na dzień. Instalację będzie można podziwiać aż do Dnia Kobiet.

- U nas po prostu tak jest. Zapraszamy do Moczył, korzystajcie z tego. Tylko prosimy, żeby było dbane o to - podkreśla Sylwester Beczyński, sołtys Moczył.

- Liczymy, że jakiś pan tutaj przyklęknie - dodaje pani Magdalena. - Ma scenografię fantastyczną, więc może znajdzie wybrankę i stanie się cud.

To idealna okazja, by wybrać się na krótką wycieczkę pod Szczecin, poczuć magię tego miejsca.

30