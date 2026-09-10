Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania. Kierowcy zyskają więcej czasu na zapłatę

Rewolucja w terminach płatności za brak biletu parkingowego

Dotychczas zmotoryzowani mieli jedynie tydzień na uiszczenie mniejszej kwoty za brak biletu w Strefie Płatnego Parkowania. Wkrótce ten okres zostanie wydłużony do 90 dni. Stosowną uchwałę zaakceptowali radni miejscy w trakcie środowego posiedzenia Rady Miasta.

Zaktualizowane regulacje mają na celu pomoc kierowcom, którzy nierzadko oczekują na decyzje w sprawach reklamacji, odroczenia lub umorzenia należności. W przeszłości krótki, siedmiodniowy termin często skutkował koniecznością uiszczania dwukrotnie wyższej opłaty z powodu przedłużających się procedur.

Ważne zmiany w opłatach dodatkowych za parkowanie

Nowy, 90-dniowy termin rozpocznie się w dniu doręczenia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Należy jednak pamiętać, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje biegu tego czasu. Jeśli pismo wpłynie za późno, urzędnicy mogą nie zdążyć z jego analizą, co doprowadzi do utraty szansy na obniżoną karę.

Jeżeli kierowca nie zmieści się w wyznaczonym kwartale, opłata dodatkowa wzrośnie do 400 złotych.

– Wydłużenie terminu to ukłon w stronę kierowców, którzy chcą wyjaśnić sprawę, ale dotychczasowy tydzień był dla nich zbyt krótkim czasem – mówi Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. – Nowe przepisy pozwolą uniknąć sytuacji, w których kierowca traci prawo do niższej opłaty tylko dlatego, że urząd nie zdążył rozpatrzyć jego wniosku.

E-kontrola SPP w Szczecinie pracuje pełną parą

W Szczecinie każdego dnia pracują cztery pojazdy wyposażone w systemy e-kontroli. Maszyny te wykrywają około 600 przypadków braku opłaty za parkowanie każdego dnia, co przekłada się na blisko 15 tysięcy wystawionych zawiadomień miesięcznie. Skala zjawiska dowodzi, jak wielu zmotoryzowanych skorzysta na wprowadzeniu nowych, łagodniejszych terminów.

Nowe terminy zapłaty obejmą też starsze zawiadomienia

Zmodyfikowane przepisy wejdą w życie po upływie dwóch tygodni od momentu ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Co istotne, nowe prawo będzie miało zastosowanie także do części wcześniej wystawionych pism. Jeśli w dniu wejścia w życie uchwały nie minął jeszcze stary, siedmiodniowy termin od daty wystawienia, osoba ukarana automatycznie otrzyma prawo do opłacenia mandatu w ciągu 90 dni.

Sonda Parkowanie w Szczecinie... ... jest za drogie ... jest zbyt tanie ... powinno być bezpłatne