Rapowy finisz lata w Stargardzie! GOMBAO 33 w Amfiteatrze!

Już 27 września 2026 roku na scenie stargardzkiego Amfiteatru wystąpi kultowa ekipa z warszawskiego liceum Batorego.

Na fanów czeka pełny, legendarny skład. Przed publicznością zaprezentują się: MATA, TADEO, WYGUŚ oraz SZCZEPAN. Artyści, którzy niedawno zapełniali PGE Narodowy, w ramach obecnej trasy stawiają na bliższy kontakt z fanami w mniejszych i rzadziej odwiedzanych przez nich dotychczas miastach, co gwarantuje wyjątkową, klubowo-festiwalową atmosferę.

Data: 27 września 2026, niedziela / Miejsce: Amfiteatr w Stargardzie / Start: 19:00