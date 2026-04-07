Nowe „ptasie kawalerki” w szczecińskim Centrum Żeglarskim

W ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii” młodzi inicjatorzy postanowili budować i rozwieszać w mieście budki lęgowe, wspierając tym samym lokalną populację ptaków.

Dwie z przygotowanych konstrukcji trafiły na teren przystani i są już gotowe na przyjęcie nowych skrzydlatych mieszkańców. Kuba i Kacper stworzyli dotąd 44 budki, zarówno mniejsze, jak i większe, które pojawiły się w parkach oraz przydomowych ogrodach w całym mieście. Ich celem jest ochrona bioróżnorodności i poprawa warunków życia ptaków w przestrzeni miejskiej.