Nowe „ptasie kawalerki” w szczecińskim Centrum Żeglarskim

Krzysztof Baziuniak
2026-04-07 13:50

W Centrum Żeglarskim zawisły dwie nowe budki lęgowe dla ptaków. To efekt udziału przystani w projekcie „Ptasia Kawalerka”, stworzonego przez dwóch licealistów z pierwszej klasy liceum SVS.

Rudzik

Autor: Getty Images To mały, dość okrągły ptaszek z charakterystyczną rudą plamą z przodu. Takie upierzenia mają zarówno samce jak i samice. Ptaszki tego gatunku zimę spędzają na półwyskie Iberyjskim. A do naszego kraju na zimę przylatują jego polulacje ze Skandynawii.

W ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii” młodzi inicjatorzy postanowili budować i rozwieszać w mieście budki lęgowe, wspierając tym samym lokalną populację ptaków.

Dwie z przygotowanych konstrukcji trafiły na teren przystani i są już gotowe na przyjęcie nowych skrzydlatych mieszkańców. Kuba i Kacper stworzyli dotąd 44 budki, zarówno mniejsze, jak i większe, które pojawiły się w parkach oraz przydomowych ogrodach w całym mieście. Ich celem jest ochrona bioróżnorodności i poprawa warunków życia ptaków w przestrzeni miejskiej.