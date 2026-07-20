Niepokojący dźwięk rozlegnie się w całym regionie. Znamy powód uruchomienia syren 21.07.2026

Wycie syren w Zachodniopomorskiem. Znamy godziny próbnych alarmów

Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazali komunikat o ogólnopolskich manewrach pod kryptonimem „Alarm-26”. W związku z tymi procedurami na obszarze całego województwa pojawią się sygnały dźwiękowe emitowane w godzinach od 7:00 do 19:00. Komunikaty mogą dotyczyć zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia stanu podwyższonej gotowości.

W przypadku nadania komunikatu ostrzegawczego przewidziano trzyminutowy, modulowany sygnał alarmowy, natomiast jego odwołanie zasygnalizuje ciągły dźwięk o takiej samej długości.

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Regionalne władze uspokajają obywateli, przypominając, że wtorkowe syreny alarmowe absolutnie nie zwiastują realnego niebezpieczeństwa. Podjęte kroki to wyłącznie rutynowe działania testowe, weryfikujące gotowość systemów wczesnego ostrzegania ludności. Służby przypominają, aby w momencie usłyszenia syren nie wpadać w panikę i zaniechać jakichkolwiek działań ewakuacyjnych.

Eksperci radzą po prostu zachować opanowanie i monitorować oficjalne źródła informacji państwowych, w tym alerty SMS wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wiadomości w regionalnych stacjach radiowych i telewizyjnych oraz powiadomienia z bezpłatnej aplikacji RSO.

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Realizacja tych manewrów angażuje szerokie spektrum instytucji państwowych i lokalnych, na czele z wojewodami oraz administracją szczebla gminnego i powiatowego. Główny ciężar technicznego uruchomienia głośników ostrzegawczych spadnie na jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz lokalne oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych. To bezpośrednio w ich kompetencjach leży obsługa tych urządzeń.

Zasadniczym celem tej rozległej operacji jest upewnienie się, że w przypadku wystąpienia autentycznego kryzysu cała infrastruktura ratunkowa zadziała błyskawicznie i bez najmniejszych opóźnień technologicznych.