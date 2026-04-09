Nie żyje druga ofiara pożaru mieszkania przy ul. 1 maja w Szczecinie

Ogień pojawił się w niedziele na 9 piętrze, z budynku ewakuowano 40 osób. Śmierć na miejscu poniosła kobieta, natomiast mieszkający z Nią mężczyzna walczył o życie w szpitalu.

i Autor: Freepik.com