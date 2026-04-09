Nie żyje druga ofiara pożaru mieszkania przy ul. 1 maja w Szczecinie

Krzysztof Baziuniak
2026-04-09 14:54

Ogień pojawił się w niedziele na 9 piętrze, z budynku ewakuowano 40 osób. Śmierć na miejscu poniosła kobieta, natomiast mieszkający z Nią mężczyzna walczył o życie w szpitalu.

"W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok tych osób"

- mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledztwo w tej sprawie trwa. Teraz wypowiedzieć ma się m.in biegły z zakresu pożarnictwa.

