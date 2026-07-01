Hotel Gołębiewski Pobierowo. Przez lata wokół hotelu narosły setki opinii

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od początku budowy wzbudzał ogromne emocje. Jeszcze przed przyjęciem pierwszych gości inwestycja była szeroko komentowana w mediach społecznościowych i w Google. Część internautów wyrażała zachwyt nad rozmachem przedsięwzięcia, inni krytykowali jego skalę, wpływ na nadmorski krajobraz czy kolejne przesunięcia terminu otwarcia.

W efekcie na profilu hotelu zaczęły pojawiać się liczne oceny i komentarze, mimo że autorzy wielu z nich nigdy nie korzystali z usług obiektu. Po oficjalnym otwarciu dołączyły do nich pierwsze recenzje osób, które rzeczywiście spędziły tam pobyt.

Z kilkuset opinii zostało zaledwie kilkadziesiątzji

Porównanie zrzutu ekranu wykonanego 11 czerwca z obecnym wyglądem wizytówki pokazuje wyraźną zmianę. W połowie czerwca Hotel Gołębiewski miał 359 opinii i średnią ocenę 3,8 gwiazdki. Natomiast 1 lipca na profilu widocznych było już tylko 29 recenzji, a średnia ocen wynosiła 3,6 gwiazdki. Oznacza to, że w krótkim czasie z wizytówki zniknęły setki wpisów, które jeszcze niedawno były publicznie dostępne. W związku z zaistniałą sytuacją zwróciliśmy się do przedstawicieli Hotelu Gołębiewski z pytaniem o przyczynę tak dużej zmiany w liczbie opinii, a oto stanowisko obiektu:

Najpewniej to Google sam weryfikuje natężony ruch i być może usuwa niemerytoryczne opinie, podyktowane wiadomym zdarzeniem.

Władze kompleksu nie potwierdziły więc, że same ingerowały w sekcję z ocenami. Zgodnie ze stanowiskiem obiektu, nagła zmiana liczby komentarzy może być efektem wewnętrznych procedur stosowanych przez wyszukiwarkę.

Google usuwa opinie? Tak, ale tylko w określonych sytuacjach

Znikanie recenzji z wizytówek w sieci to zjawisko, które zdarzało się już wcześniej. Gigant technologiczny od dawna korzysta z automatycznych narzędzi do wyłapywania treści niezgodnych z jego zasadami. Mechanizm ten obejmuje między innymi oceny sklasyfikowane jako spam, dodawane w dużych ilościach w krótkich odstępach czasu, a także te z fałszywych profili lub niemające związku z faktyczną wizytą. Serwis może również tymczasowo zawiesić widoczność niektórych wpisów w trakcie ich weryfikacji, szczególnie w przypadku wykrycia nienaturalnego wzrostu aktywności wokół konkretnej lokalizacji. Niewykluczone, że dokładnie taki proces dotknął właśnie nadmorski obiekt.

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