Nadchodzi „The Rivals” - pierwszy taki turniej w Polsce!

Startuje pierwsza edycja THE RIVALS – wyjątkowego projektu sportowo-eventowego, który redefiniuje pojęcie piłkarskich turniejów. Zapomnij o taktyce zespołowej i zasłanianiu się błędami kolegów. Tutaj liczy się tylko czysty talent, technika, pewność siebie i stalowe nerwy. Na boisku staniesz oko w oko z przeciwnikiem. Formuła rozgrywek została zaprojektowana tak, aby wycisnąć z zawodników maksimum umiejętności w jak najkrótszym czasie. Zapomnij o nudnych, defensywnych meczach.

Format pojedynku: Klasyczne starcie 1 na 1 – napastnik kontra obrońca.

Rotacja pozycji: Zawodnicy wymieniają się rolami na boisku po każdym zdobytym punkcie. To wymaga błyskawicznego przestawienia myślenia z ataku na defensywę.

Cel: Gra toczy się do 5 zdobytych punktów. Kto pierwszy osiągnie ten pułap, wygrywa rywalizację i przechodzi do kolejnego etapu.

Struktura turnieju: Emocje będą stopniowane. Turniej rozpocznie się od fazy grupowej, która wyłoni najlepszych. Następnie przyjdzie czas na bezwzględną fazę pucharową, prowadzącą aż do wielkiego finału.

Wydarzenie wzbudza ogromne zainteresowanie w środowisku piłkarskim, a jego ranga jest naprawdę wysoka. Dla młodych, ambitnych graczy to szansa na życiowy przełom.

Na trybunach oraz przy linii bocznej obecni będą profesjonalni skauci oraz przedstawiciele topowych akademii, którzy przeczesują region w poszukiwaniu nowych talentów piłkarskich. Jeśli masz umiejętności, których nikt dotąd nie zauważył – to jest Twój moment, by błysnąć pod lupą ekspertów. Do turnieju zostanie dopuszczonych jedynie 32 precyzyjnie wyselekcjonowanych zawodników. Selekcja gwarantuje najwyższy, niezwykle wyrównany poziom sportowy.

Motywacja do walki będzie potężna. Na stole leży nagroda główna w wysokości 5000 PLN dla triumfatora, który jako jedyny przejdzie przez turniej niepokonany. Dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Tutaj nikt nie odstawi nogi. The Rivals to nie tylko czysta, sportowa zabawa i walka o minuty na boisku. Organizatorzy kładą ogromny nacisk na całą oprawę eventową. Podczas gdy zawodnicy będą wylewać siódme poty na sztucznej murawie, o atmosferę i odpowiednie tempo zadba DJ grający na żywo. Dla kibiców, rodzin oraz odpoczywających zawodników przygotowana zostanie specjalna strefa chillout, gdzie będzie można złapać oddech, zregenerować siły i podyskutować o najciekawszych zagraniach.

Ostatni dzwonek na zapisy!

Zainteresowanie projektem rośnie lawinowo z dnia na dzień. Pierwsza tura zgłoszeń dobiegła już końca, ale wciąż otwarta jest II TURA ZAPISÓW, która trwa do 29 czerwca!

Pełny regulamin rozgrywek oraz szczegółowe wytyczne na stronie organizatora. Pokaż, co potrafisz, kiedy nie masz za plecami nikogo. Udowodnij swój poziom na boisku MOSiR.

THE RIVALS czeka.

Nasza stacja jest patronem wydarzenia.