Kultura autyzmu - obchody miesiąca świadomości już w najbliższy poniedziałek

Krzysztof Baziuniak
2026-03-27 12:33

"Autyzm to nie moda, nie mit „geniuszu” i nie prosty slogan. To realnie odmienny sposób odbierania świata, komunikowania się, regulowania emocji i funkcjonowania społecznego" - tak o poniedziałkowym wydarzeniu mówią jego organizatorzy!

i

Obchody miesiąca świadomości autyzmu to inicjatywa, która łączy edukację, sztukę i działania społeczne, pokazując neuroróżnorodność w sposób daleki od uproszczeń. Zamiast stereotypów, organizatorzy wydarzenia proponują spotkanie oparte na realnych doświadczeniach: rozwoju, komunikacji, twórczości i uczestnictwie w życiu kulturalnym.

Jeżeli chcecie poznać autyzm bez uproszczeń, bez sentymentalizmu i bez stereotypów przez kulturę, rozwój, twórczość i obecność - to jest propozycja dla Was!

Kiedy? 30 marca, godz. 15:00

Gdzie? Teatr Lalek Pleciuga - Szczecin

Program wydarzenia znajdziecie na atomyautyzm.com.pl

Szczecin
Autyzm