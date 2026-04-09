Kostka brukowa okazała się błędem. Kosztowna fuszerka budowlańców do kolejnej poprawki

Pętla Dworzec Niebuszewo w Szczecinie do poprawki

Przebudowa węzła przesiadkowego na Niebuszewie stanowiła jeden z najważniejszych etapów tzw. "torowej rewolucji", czyli modernizacji szczecińskich torowisk aż do placu Żołnierza Polskiego. Za realizację robót w latach 2020–2023 odpowiadała krakowska firma ZUE, która wyłożyła jezdnię estetycznym granitem. Szybko wyszło jednak na jaw, że materiał ten kompletnie nie radzi sobie z obciążeniami generowanymi przez ciężkie autobusy miejskie.

Pierwsze uszkodzenia zauważono jeszcze przed ostatecznym odbiorem inwestycji w 2023 roku. Świeżo ułożona kostka zaczęła pękać, zapadać się w ziemię, a nawet całkowicie wypadać ze swoich miejsc. Kiedy na przełomie czerwca i lipca na pętlę wjechały pierwsze składy tramwajowe, natychmiast zażądano pilnych poprawek. Sytuacja powtarzała się regularnie, między innymi w październiku oraz w lutym następnego roku.

- Problem jest znany od 2023 roku. Wtedy też zaczęły się pierwsze rozmowy i analizy na temat technologii naprawy. Oczekujemy na przekazanie ostatecznej wersji programu naprawczego od wykonawcy ZUE - mówił w 2025 roku rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Wojciech Jachim.

Okoliczni mieszkańcy nie ukrywali ogromnego rozgoryczenia całą sytuacją. Musieli omijać głębokie wyrwy w nowiutkiej drodze, za którą podatnicy zapłacili gigantyczne pieniądze. Teoretycznie niezwykle trwały granit strzegomski okazał się wyjątkowo podatny na uszkodzenia mechaniczne.

"Majster po zdalnym nauczaniu kładł kostkę"

"Niemiecki bruk wytrzymał ponad sto lat, a chińska kostka kilka miesięcy"

"Mieszkańcy jeżdżą po dziurach za miliony złotych"

- grzmieli oburzeni internauci na miejskich grupach w mediach społecznościowych.

Beton zastąpi granit

Wykonawca starał się ratować sytuację poprzez miejscowe łatanie dziur w latach 2024-2025, ale uszkodzenia nieustannie powracały. Szczegółowe ekspertyzy potwierdziły bez cienia wątpliwości, że wykorzystany rodzaj nawierzchni nie zdał egzaminu pod kołami dużych pojazdów.

Zapadła więc ostateczna decyzja o całkowitym usunięciu bruku z tras przejazdu komunikacji miejskiej. Drogowcy wyleją w tych newralgicznych miejscach specjalistyczną nawierzchnię betonową.

- Naprawa polegać będzie na zastąpieniu kostki granitowej betonem nawierzchniowym wszędzie tam, gdzie poruszają się autobusy komunikacji miejskiej - tłumaczy rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

Remont pętli Dworzec Niebuszewo potrwa miesiące. Start w ten weekend

Pierwsza faza robót rozpocznie się już w sobotę, 11 kwietnia i potrwa około ośmiu tygodni. W tym okresie nowy beton zostanie ułożony na ulicy Orzeszkowej, a także w formie połówkowej na skrzyżowaniach Asnyka z Niedużą oraz Asnyka z Boguchwały.

Harmonogram zakłada, że przez pierwszy miesiąc drogowcy będą wylewać masę, natomiast kolejne cztery tygodnie przeznaczono na jej odpowiednie dojrzewanie. W tym czasie wyznaczone fragmenty jezdni zostaną całkowicie wyłączone z ruchu.

Następnie zaplanowano trzy kolejne etapy prac, które obejmą resztę pechowej infrastruktury. Finał całej operacji naprawczej wyznaczono dopiero na początek września 2026 roku.

Zmiany od 11 kwietnia. Jak pojadą tramwaje i autobusy?

Rozpoczęcie prac budowlanych wymusza ogromne roszady w funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego. Pasażerów czekają spore zmiany w przebiegu dotychczasowych tras.

- W związku z pracami naprawczymi nawierzchni w rejonie pętli "Dworzec Niebuszewo" z dniem 11.04.2026 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 2, 11, 51, 78, 87, 92 i 99 - poinformował rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.

Tramwaje numer 2 i 11 będą odjeżdżać głównie z peronu zlokalizowanego przy budynku dworca. Dodatkowo, część szkolnych kursów "dwójki" wyruszy wcześniej, oczekując na podróżnych na przystanku Boguchwały.

Z kolei autobusy 51, 78, 87, 92 i 99 jadące w stronę Osowa czy Podbórza zostaną skierowane na objazd ulicami Kadłubka, Kołłątaja, Orzeszkową i Krasińskiego. Przystanek na samej pętli zostanie zawieszony, a w zamian pojawi się punkt na żądanie przy ulicy Orzeszkowej.

W kierunku ścisłego centrum pojazdy ominą plac budowy przez Krasińskiego, Orzeszkową i Kołłątaja. Zlikwidowane zostaną przystanki Dworzec Niebuszewo oraz Boguchwały, natomiast postój z ulicy Niemcewicza zostanie przeniesiony na Kołłątaja.

Zmienią się też zasady poruszania dla kierowców aut osobowych, którzy pojadą wewnętrznym torowiskiem tramwajowym. Składy szynowe skorzystają z toru zewnętrznego, a autobusy w ogóle nie wjadą na plac budowy.

Czy to definitywny koniec problemów z pętlą na Niebuszewie?

Władze miasta po wielu latach uciążliwych łatań wreszcie zdecydowały się na drastyczne rozwiązanie. Zastosowany beton ma zagwarantować wieloletnią trwałość i odporność na potężny nacisk. Nauczone dotychczasowym doświadczeniem szczecińskie społeczeństwo nie podchodzi jednak do tych deklaracji ze zbytnim entuzjazmem.

Niezależnie od efektów końcowych, nadchodzący czas to gwarancja gigantycznych utrudnień drogowych w tym rejonie miasta. Sama pętla, uchodząca dziś za pomnik nietrafionych decyzji, po raz kolejny zamieni się w hałaśliwy plac budowy.

Szczecin walczy z rozpadającym się brukiem

Niefortunna sytuacja z węzłem na Niebuszewie to nie jedyny przypadek, gdy miasto mierzy się z fatalną jakością nawierzchni granitowych. Podobne usterki widać na niedawno wyremontowanych ulicach Jagiellońskiej oraz Bogusława, gdzie bruk szybko zaczął się kruszyć i wypadać ze swoich zapraw. Szczecinianie masowo udostępniają w sieci zdjęcia niebezpiecznych wyrw, nie dowierzając tak słabej jakości wielomilionowych projektów.

Największym powodem do wstydu pozostaje jednak reprezentacyjna Aleja Jana Pawła II. Nawierzchnia ułożona tam kilka lat temu uległa takiej degradacji, że magistrat postanowił skierować sprawę przeciwko wykonawcy do sądu. Skala przesunięć kostki jest tak ogromna, że niektóre obszary trzeba było całkowicie ogrodzić przed pieszymi.

