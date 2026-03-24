Koniec z hałasem w centrum Szczecina

Oliwia Rudnicka
2026-03-24 11:16

Mieszkańcy Szczecina odetchną z ulgą. Komenda Miejska Policji, odpowiadając na liczne skargi dotyczące nocnych wyścigów i ryczących silników, powołała specjalną grupę funkcjonariuszy do walki z hałasem.

W miniony weekend szczecińska drogówka pojawiła się w miejscach najczęściej wskazywanych przez mieszkańców. Policjanci zostali wyposażeni w nowoczesne sonometry - urządzenia pozwalające na precyzyjny pomiar emisji dźwięku układów wydechowych.

Bilans tylko jednej kontroli weekendowej jest wymowny:

  • Ośmiu kierowców straciło dowody rejestracyjne za nadmierną głośność swoich pojazdów
  • Nałożono mandaty karne oraz wydano zakazy dalszej jazdy

Funkcjonariusze podkreślają, że ich celem jest całkowite wyeliminowanie z ruchu maszyn zakłócających porządek publiczny. Apelują do mieszkańców: każde „piłowanie obrotów” i nocne wyścigi zgłaszajcie pod numer 112.

Mandat za zbyt głośny wydech może wynieść nawet do 3 tysięcy złotych.

