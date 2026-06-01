Kia Polmotor Kids Cup już 6-7.06.2026

Mateusz Tomaszewicz
2026-06-01 14:26

Wielkie święto młodego tenisa wystartuje już w pierwszy weekend miesiąca. Odbędzie się turniej Kia Polmotor Kids Cup. To idealna okazja do poczucia sportowej energii i spędzenia aktywnego czasu w rodzinnej atmosferze.

Tenis

i

Autor: Pixabay.com

Wydarzenia są otwarte dla wszystkich chętnych. Organizatorzy gwarantują:

  • Turnieje dla różnych grup wiekowych.
  • Treningi pod okiem profesjonalistów.
  • Zabawy i animacje sportowe.
  • Integrację lokalnej społeczności fanów tenisa.

Idea wydarzenia jest prosta, ale niezwykle ważna: stworzyć dzieciom przestrzeń do rozwoju, rywalizacji w duchu fair play oraz budowania sportowej pasji. To właśnie takie turnieje są fundamentem przyszłych sukcesów, ale przede wszystkim – źródłem radości i motywacji do dalszej pracy.

Dla kibiców to natomiast świetna okazja, by zobaczyć tenis w jego najbardziej autentycznej, pełnej energii odsłonie. Warto być częścią tego wydarzenia.