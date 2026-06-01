Kia Polmotor Kids Cup już 6-7.06.2026

Wydarzenia są otwarte dla wszystkich chętnych. Organizatorzy gwarantują:
- Turnieje dla różnych grup wiekowych.
- Treningi pod okiem profesjonalistów.
- Zabawy i animacje sportowe.
- Integrację lokalnej społeczności fanów tenisa.
Idea wydarzenia jest prosta, ale niezwykle ważna: stworzyć dzieciom przestrzeń do rozwoju, rywalizacji w duchu fair play oraz budowania sportowej pasji. To właśnie takie turnieje są fundamentem przyszłych sukcesów, ale przede wszystkim – źródłem radości i motywacji do dalszej pracy.
Dla kibiców to natomiast świetna okazja, by zobaczyć tenis w jego najbardziej autentycznej, pełnej energii odsłonie. Warto być częścią tego wydarzenia.