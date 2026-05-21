Juwenalia w Szczecinie rozpoczęte! Przed nami 3 dni koncertów!

Krzysztof Baziuniak
2026-05-21 9:40

Szczecińscy studenci oficjalnie przejęli kluczę do miasta i tym samym rozpoczęli świętowanie!

Juwenalia Szczecin 2025

i

Autor: MB

Juwenalia to nie tylko seria koncertów największych polskich gwiazd, lecz także bogaty program wydarzeń dodatkowych.Koncerty potrwają 21-23.05. Pełny harmonogram przedstawiamy poniżej:

CZWARTEK

  • 18:00 OTWARCIE BRAM
  • 18:05 Sunday Afternoon
  • 18:25 Velour
  • 19:30 Video
  • 21:00 Dawid Kwiatkowski
  • 22:45 Golec uOrkiestra

PIĄTEK

  • 17:30 OTWARCIE BRAM
  • SUPPORT: Avenew, Stays!ck, Bronek
  • 19:00 MIÜ
  • 20:15 Hubert.
  • 21:30 Kaz Bałagane
  • 22:30 Kizo
  • 23:30 Żabson
  • 00:30 Białas

SOBOTA

  • 18:00 OTWARCIE BRAM
  • 18:10 Stany Pośrednie
  • 18:50 Zuta
  • 19:40 Wiktor Dyduła
  • 21:00 Kacperczyk
  • 22:20 Myslovitz
  • 00:00 PRO8l3M

Wydarzenia towarzyszące to:

  • Czwartek 21.05 godz.10:00 Dzień Studenta
  • Piątek 22.05 godz.12:00 JuweQuiz
  • Sobota 23.05 godz.10:00 Gra Miejska
  • Niedziela 24.05 godz.10:00 Płyniemy na Plażę
Wszystkie informacje znajdziecie TUTAJ
Patronem wydarzenia jest nasza stacja - do zobaczenia na miejscu!
Szczecin
koncerty
juwenalia szczecin