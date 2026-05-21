Juwenalia w Szczecinie rozpoczęte! Przed nami 3 dni koncertów!

Juwenalia to nie tylko seria koncertów największych polskich gwiazd, lecz także bogaty program wydarzeń dodatkowych.Koncerty potrwają 21-23.05. Pełny harmonogram przedstawiamy poniżej:

CZWARTEK

18:00 OTWARCIE BRAM

18:05 Sunday Afternoon

18:25 Velour

19:30 Video

21:00 Dawid Kwiatkowski

22:45 Golec uOrkiestra

PIĄTEK

17:30 OTWARCIE BRAM

SUPPORT: Avenew, Stays!ck, Bronek

19:00 MIÜ

20:15 Hubert.

21:30 Kaz Bałagane

22:30 Kizo

23:30 Żabson

00:30 Białas

SOBOTA

18:00 OTWARCIE BRAM

18:10 Stany Pośrednie

18:50 Zuta

19:40 Wiktor Dyduła

21:00 Kacperczyk

22:20 Myslovitz

00:00 PRO8l3M

Wydarzenia towarzyszące to:

Czwartek 21.05 godz.10:00 Dzień Studenta

Piątek 22.05 godz.12:00 JuweQuiz

Sobota 23.05 godz.10:00 Gra Miejska

Niedziela 24.05 godz.10:00 Płyniemy na Plażę

