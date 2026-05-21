Juwenalia w Szczecinie rozpoczęte! Przed nami 3 dni koncertów!

Juwenalia to nie tylko seria koncertów największych polskich gwiazd, lecz także bogaty program wydarzeń dodatkowych.Koncerty potrwają 21-23.05. Pełny harmonogram przedstawiamy poniżej:
CZWARTEK
- 18:00 OTWARCIE BRAM
- 18:05 Sunday Afternoon
- 18:25 Velour
- 19:30 Video
- 21:00 Dawid Kwiatkowski
- 22:45 Golec uOrkiestra
PIĄTEK
- 17:30 OTWARCIE BRAM
- SUPPORT: Avenew, Stays!ck, Bronek
- 19:00 MIÜ
- 20:15 Hubert.
- 21:30 Kaz Bałagane
- 22:30 Kizo
- 23:30 Żabson
- 00:30 Białas
SOBOTA
- 18:00 OTWARCIE BRAM
- 18:10 Stany Pośrednie
- 18:50 Zuta
- 19:40 Wiktor Dyduła
- 21:00 Kacperczyk
- 22:20 Myslovitz
- 00:00 PRO8l3M
Wydarzenia towarzyszące to:
- Czwartek 21.05 godz.10:00 Dzień Studenta
- Piątek 22.05 godz.12:00 JuweQuiz
- Sobota 23.05 godz.10:00 Gra Miejska
- Niedziela 24.05 godz.10:00 Płyniemy na Plażę
Patronem wydarzenia jest nasza stacja - do zobaczenia na miejscu!