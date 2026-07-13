Hotel Gołębiewski w Pobierowie zażegnał problemy. Obiekt wydał jasny komunikat

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-13 9:33

Niedawne załamanie pogody nad Morzem Bałtyckim mocno skomplikowało plany turystom oraz właścicielom wielu kurortów. Niesprzyjająca aura zmusiła także zarządzających hotelem Gołębiewski w Pobierowie do tymczasowego wyłączenia z użytku zewnętrznych basenów. Teraz jednak władze kompleksu przekazały świetne wieści o ponownym uruchomieniu strefy rekreacyjnej dla wszystkich wczasowiczów. Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko z obiektu.

Widok z lotu ptaka na Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad samym morzem. O otwarciu basenów pisze Eska Szczecin.
Autor: Hotel Gołębiewski w Pobierowie/ Materiały prasowe Hotel Gołębiewski

Złe warunki atmosferyczne wymusiły zamknięcie basenów w hotelu Gołębiewski

Ostatnie dni przyniosły spore rozczarowanie turystom wypoczywającym w potężnym kompleksie w Pobierowie, ponieważ nie mogli oni zażywać kąpieli na świeżym powietrzu. Władze placówki zdecydowały się na całkowite wstrzymanie funkcjonowania strefy zewnętrznej z powodu bardzo niebezpiecznej pogody. O całej sprawie informowaliśmy już wcześniej tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zamknął baseny zewnętrzne. Jest komunikat obiektu. Po upływie zaledwie kilku dni sytuacja uległa jednak znacznej poprawie, a przedstawiciele nadmorskiego resortu przekazali naszej redakcji najnowsze informacje.

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Zewnętrzna strefa wodna w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów dostępna

Poprawa warunków atmosferycznych w drugim tygodniu lipca pozwoliła administracji obiektu na szybkie przywrócenie pełnego dostępu do wodnych atrakcji pod gołym niebem. Wczasowicze przebywający obecnie na terenie luksusowego kurortu oraz turyści planujący swój przyjazd w najbliższym czasie mogą odetchnąć z wyraźną ulgą. Jeśli tylko kapryśna nadmorska pogoda nie spłata kolejnego figla, wszystkie zewnętrzne baseny będą funkcjonować bez jakichkolwiek zakłóceń i przerw technicznych.

Baseny są już otwarte. Konieczność ich tymczasowego zamknięcia wymusiły na nas warunki pogodowe, które zagrażały bezpieczeństwu gości. Niemniej, wszystko już działa, a wodne atrakcje niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych gości - zdradziła nam Anna Miastkowska z hotelu Gołębiewski Pobierowo.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

Strefa besenów Gołębiewski Pobierowo
Galeria zdjęć 15

Park Wodny Tropikana w Pobierowie

Hotel Gołębiewski Pobierowo gwarantuje przyjezdnym rozrywkę nie tylko pod gołym niebem, ponieważ wewnątrz potężnego gmachu funkcjonuje dobrze znany Park Wodny Tropikana. Zadaszona strefa stanowi doskonałą alternatywę na chłodniejsze i deszczowe dni, przyciągając miłośników wodnych szaleństw niezależnie od warunków na zewnątrz.

Co ciekawe, z parku mogą bez najmniejszych przeszkód korzystać także osoby niebędące klientami resortu, o ile uiszczą opłatę w recepcji. Cennik prezentuje się w następujący sposób:

  • osoby dorosłe płacą 80 złotych za półtorej godziny zabawy,
  • maluchy poniżej czwartego roku życia wchodzą całkowicie bezpłatnie,
  • młodzież do czternastego roku życia musi wydać 40 złotych za 90 minut,
  • każde kolejne rozpoczęte trzydzieści minut wymaga dopłaty w wysokości 20 złotych od pojedynczej osoby,
  • wszyscy wchodzący na teren pływalni dostają jeden ręcznik do własnej dyspozycji.

Zdjęcia parku wodnego znajdziecie w galerii powyżej.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski pokoje
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