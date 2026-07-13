Hotel Gołębiewski w Pobierowie zażegnał problemy. Obiekt wydał jasny komunikat

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Złe warunki atmosferyczne wymusiły zamknięcie basenów w hotelu Gołębiewski
Ostatnie dni przyniosły spore rozczarowanie turystom wypoczywającym w potężnym kompleksie w Pobierowie, ponieważ nie mogli oni zażywać kąpieli na świeżym powietrzu. Władze placówki zdecydowały się na całkowite wstrzymanie funkcjonowania strefy zewnętrznej z powodu bardzo niebezpiecznej pogody. O całej sprawie informowaliśmy już wcześniej tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zamknął baseny zewnętrzne. Jest komunikat obiektu. Po upływie zaledwie kilku dni sytuacja uległa jednak znacznej poprawie, a przedstawiciele nadmorskiego resortu przekazali naszej redakcji najnowsze informacje.
Zewnętrzna strefa wodna w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów dostępna
Poprawa warunków atmosferycznych w drugim tygodniu lipca pozwoliła administracji obiektu na szybkie przywrócenie pełnego dostępu do wodnych atrakcji pod gołym niebem. Wczasowicze przebywający obecnie na terenie luksusowego kurortu oraz turyści planujący swój przyjazd w najbliższym czasie mogą odetchnąć z wyraźną ulgą. Jeśli tylko kapryśna nadmorska pogoda nie spłata kolejnego figla, wszystkie zewnętrzne baseny będą funkcjonować bez jakichkolwiek zakłóceń i przerw technicznych.
Baseny są już otwarte. Konieczność ich tymczasowego zamknięcia wymusiły na nas warunki pogodowe, które zagrażały bezpieczeństwu gości. Niemniej, wszystko już działa, a wodne atrakcje niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych gości - zdradziła nam Anna Miastkowska z hotelu Gołębiewski Pobierowo.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]
Park Wodny Tropikana w Pobierowie
Hotel Gołębiewski Pobierowo gwarantuje przyjezdnym rozrywkę nie tylko pod gołym niebem, ponieważ wewnątrz potężnego gmachu funkcjonuje dobrze znany Park Wodny Tropikana. Zadaszona strefa stanowi doskonałą alternatywę na chłodniejsze i deszczowe dni, przyciągając miłośników wodnych szaleństw niezależnie od warunków na zewnątrz.
Co ciekawe, z parku mogą bez najmniejszych przeszkód korzystać także osoby niebędące klientami resortu, o ile uiszczą opłatę w recepcji. Cennik prezentuje się w następujący sposób:
- osoby dorosłe płacą 80 złotych za półtorej godziny zabawy,
- maluchy poniżej czwartego roku życia wchodzą całkowicie bezpłatnie,
- młodzież do czternastego roku życia musi wydać 40 złotych za 90 minut,
- każde kolejne rozpoczęte trzydzieści minut wymaga dopłaty w wysokości 20 złotych od pojedynczej osoby,
- wszyscy wchodzący na teren pływalni dostają jeden ręcznik do własnej dyspozycji.
Zdjęcia parku wodnego znajdziecie w galerii powyżej.