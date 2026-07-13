Hotel Gołębiewski w Pobierowie zażegnał problemy. Obiekt wydał jasny komunikat

Złe warunki atmosferyczne wymusiły zamknięcie basenów w hotelu Gołębiewski

Ostatnie dni przyniosły spore rozczarowanie turystom wypoczywającym w potężnym kompleksie w Pobierowie, ponieważ nie mogli oni zażywać kąpieli na świeżym powietrzu. Władze placówki zdecydowały się na całkowite wstrzymanie funkcjonowania strefy zewnętrznej z powodu bardzo niebezpiecznej pogody. O całej sprawie informowaliśmy już wcześniej tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zamknął baseny zewnętrzne. Jest komunikat obiektu. Po upływie zaledwie kilku dni sytuacja uległa jednak znacznej poprawie, a przedstawiciele nadmorskiego resortu przekazali naszej redakcji najnowsze informacje.

Zewnętrzna strefa wodna w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów dostępna

Poprawa warunków atmosferycznych w drugim tygodniu lipca pozwoliła administracji obiektu na szybkie przywrócenie pełnego dostępu do wodnych atrakcji pod gołym niebem. Wczasowicze przebywający obecnie na terenie luksusowego kurortu oraz turyści planujący swój przyjazd w najbliższym czasie mogą odetchnąć z wyraźną ulgą. Jeśli tylko kapryśna nadmorska pogoda nie spłata kolejnego figla, wszystkie zewnętrzne baseny będą funkcjonować bez jakichkolwiek zakłóceń i przerw technicznych.

Baseny są już otwarte. Konieczność ich tymczasowego zamknięcia wymusiły na nas warunki pogodowe, które zagrażały bezpieczeństwu gości. Niemniej, wszystko już działa, a wodne atrakcje niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych gości - zdradziła nam Anna Miastkowska z hotelu Gołębiewski Pobierowo. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Park Wodny Tropikana w Pobierowie

Hotel Gołębiewski Pobierowo gwarantuje przyjezdnym rozrywkę nie tylko pod gołym niebem, ponieważ wewnątrz potężnego gmachu funkcjonuje dobrze znany Park Wodny Tropikana. Zadaszona strefa stanowi doskonałą alternatywę na chłodniejsze i deszczowe dni, przyciągając miłośników wodnych szaleństw niezależnie od warunków na zewnątrz.

Co ciekawe, z parku mogą bez najmniejszych przeszkód korzystać także osoby niebędące klientami resortu, o ile uiszczą opłatę w recepcji. Cennik prezentuje się w następujący sposób:

osoby dorosłe płacą 80 złotych za półtorej godziny zabawy,

maluchy poniżej czwartego roku życia wchodzą całkowicie bezpłatnie,

młodzież do czternastego roku życia musi wydać 40 złotych za 90 minut,

każde kolejne rozpoczęte trzydzieści minut wymaga dopłaty w wysokości 20 złotych od pojedynczej osoby,

wszyscy wchodzący na teren pływalni dostają jeden ręcznik do własnej dyspozycji.

Zdjęcia parku wodnego znajdziecie w galerii powyżej.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]