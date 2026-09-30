Hotel Gołębiewski w Pobierowie po pierwszym sezonie. Tak oceniają go goście

Hotel Gołębiewski Pobierowo: nowy punkt na mapie luksusu

Polska baza noclegowa obfituje w miejsca, które kuszą nie tylko zróżnicowanym cennikiem, ale też bogactwem rozrywek, wysokim standardem i dogodnym położeniem. Do tej grupy z pewnością należy hotel Gołębiewski w Pobierowie. Monumentalny i luksusowy obiekt, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, budzi ogromne zainteresowanie od momentu swojego otwarcia, które miało miejsce 10 czerwca 2024 roku.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Dla wielu osób planujących urlop, kluczowym czynnikiem przy wyborze zakwaterowania są doświadczenia innych podróżnych. Recenzje stają się więc często decydującym elementem, pozwalającym zweryfikować jakość świadczonych usług. Wizytówki Google to jedno z najpopularniejszych miejsc, gdzie można zapoznać się ze zdaniem osób, które miały już okazję gościć w danym obiekcie. Jak w tym kontekście prezentuje się nadmorski gigant?

Gołębiewski w Pobierowie: trudne początki i systematyczny wzrost ocen

Początki działalności hotelu nie należały do najłatwiejszych. Jeszcze w czerwcu, tuż po inauguracji, profil obiektu w Google zalała fala recenzji, które w większości nie były zbyt przychylne, co przełożyło się na niską średnią. Z upływem czasu sytuacja zaczęła się jednak poprawiać. Kilka tygodni później, nota w sieci wzrosła do 3,9 gwiazdki. Sierpień przyniósł kolejny awans, windując średnią do poziomu 4,3 gwiazdki. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?

808 opinii i 4,4 gwiazdki w Google: turyści chwalą Gołębiewskiego

Aktualnie, po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwy hotelu, naszym oczom ukazuje się ocena 4,4 gwiazdki, poparta 808 opiniami. Oznacza to, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy przybyło kilkaset nowych komentarzy, a ogólna ocena znacząco przewyższa tę z początkowego okresu funkcjonowania. Warto pamiętać, że widoczna ocena to średnia ze wszystkich wystawionych not, a nie tylko z najnowszych recenzji. Co zatem najczęściej przewija się w komentarzach zadowolonych gości?

Byliśmy tu z mężem i córką 5 dni na początku sierpnia. Hotel na najwyższym poziomie, pokoje olbrzymie i czyściutkie. [...]

Właśnie wróciliśmy z weekendu z dziećmi. Z czystym sumieniem możemy polecić hotel. Pod względem atrakcji dla dzieci, to najlepsze miejsce w jakim byliśmy

Świetny hotel! Byłem i jestem naprawdę mega zadowolony. Piękne miejsce, super atmosfera, bardzo dobre jedzenie i mnóstwo atrakcji. Wszystko na wysokim poziomie.

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapełniony autami [ZDJĘCIA]