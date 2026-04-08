Fontanna "Labirynt" ocalona przed zniszczeniem? Są chętni na rewitalizację

"Labirynt" powstał dzięki wsparciu prywatnego banku

Historia fontanny sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to ozdobił on przestrzeń Placu Zwycięstwa. Charakterystyczna budowla ze specjalnych cegieł klinkierowych została sfinansowana przez bank, mający wówczas swoją siedzibę w pobliskim budynku. Tego typu prywatny mecenat stanowił w tamtym okresie prawdziwą rzadkość, symbolizując realne zaangażowanie biznesu w kształtowanie nowoczesnego wizerunku centrum zmodernizowanego miasta.

Za projekt odpowiadał nieżyjący już, uznany szczeciński artysta i nauczyciel akademicki, profesor Ryszard Wilk. Jego oryginalna wizja zakładała połączenie surowej, modernistycznej formy z żywiołowym tańcem strug wody oraz nowoczesną iluminacją świetlną. Konstrukcja ta miała stanowić powiew świeżości w architekturze miejskiej w dobie dynamicznych przemian po transformacji ustrojowej w kraju.

Obiekt nie cieszył jednak oczu mieszkańców zbyt długo, ponieważ po kilku latach eksploatacji zaczęły trapić go usterki. Miejskie służby regularnie odnotowywały nieszczelności systemu, poważne awarie hydrauliczne oraz systematyczną degradację głównych elementów. Doraźne prace serwisowe okazały się niewystarczające, przez co "Labirynt" powoli zamieniał się w zdewastowaną, pozbawioną wody bryłę, szpecącą centrum miasta.

Decyzja o rozbiórce. Aktywiści stanęli w obronie rzeźby

Wielokrotne podejścia do ratowania popadającej w ruinę konstrukcji kończyły się fiaskiem. W pewnym momencie w oficjalnych pismach szczecińskiego magistratu pojawiła się radykalna propozycja całkowitej likwidacji wysłużonego wodotrysku. Urzędnicy planowali zastąpić dotychczasową formę nowym skwerem z małą architekturą, co natychmiast wywołało falę oburzenia wśród miejscowych urbanistów, twórców oraz zwykłych przechodniów. W przestrzeni internetowej wybuchła ostra polemika, w której społecznicy stanowczo żądali ochrony historycznej rzeźby.

Zdecydowana reakcja opinii publicznej wymusiła na władzach samorządowych rewizję wcześniejszych zamierzeń. Pod presją szczecinian włodarze ostatecznie zrezygnowali z rozbiórki. Zamiast tego zainicjowano konstruktywny dialog z autorem dzieła oraz służbami konserwatorskimi, mający na celu wypracowanie optymalnego scenariusza ratunkowego dla podupadającego obiektu.

Autor zmarł przed ogłoszeniem przetargu

Mimo że finalny harmonogram renowacji udało się skonsultować z profesorem Ryszardem Wilkiem, wybitny twórca nie dożył rozpoczęcia prac budowlanych. Artysta odszedł w listopadzie 2025 roku, zaledwie na parę miesięcy przed ogłoszeniem przetargu. Okoliczność ta nadaje całemu przedsięwzięciu bardzo emocjonalny wymiar, gdyż gmina przywraca blask instalacji niedługo po śmierci jej głównego projektanta.

Remont fontanny "Labirynt". Co się zmieni?

Harmonogram modernizacji, który przygotowano jeszcze za życia profesora Wilka we ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, jest bardzo rozbudowany. Inwestycja zakłada kompleksową wymianę uszkodzonej niecki na nową, instalację podziemnego układu sterującego oraz precyzyjne odtworzenie ceramicznej struktury rzeźby na bazie archiwalnych szkiców. Dodatkowo ekipy budowlane ułożą innowacyjny system zraszający, zbudują specjalne odwodnienie szczelinowo-przelewowe i zamontują energooszczędne oświetlenie nocne.

Przedstawiony katalog zadań stanowi pierwszą tak gigantyczną ingerencję w infrastrukturę "Labiryntu" od dnia jego uroczystego odsłonięcia.

Miasto otwiera oferty przetargowe. Znamy konkretne kwoty

W wyznaczonym terminie na biurkach urzędników wylądowały aplikacje od dwóch podmiotów gospodarczych zainteresowanych realizacją tego wymagającego zlecenia. Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane Wiesław Furtak wyceniło swoje usługi na równe 737 000,00 złotych, natomiast Firma Handlowo-Usługowa HD Dawid Gajdecki złożyła ofertę opiewającą na 685 000,00 złotych.

Szczeciński ratusz zabezpieczył na poczet remontu dokładnie 690 761,58 złotych brutto, z czego wynika, że niższa propozycja bezpiecznie wpisuje się w rezerwy budżetowe. Druga z rozpatrywanych koncepcji przekracza urzędniczy limit o ponad 46 tysięcy złotych, co stawia ją w znacznie trudniejszej pozycji negocjacyjnej.

Wydział zamówień publicznych prowadzi teraz rygorystyczną weryfikację dostarczonej dokumentacji. Urzędnicy sprawdzają kalkulacje pod kątem błędów rachunkowych oraz spełnienia wszystkich rygorystycznych wymogów technologicznych opisanych w specyfikacji.

Kiedy fontanna zacznie działać? Wkrótce wyłonienie wykonawcy

Jeżeli formalności zostaną dopięte na ostatni guzik bez zbędnej zwłoki, podpisanie umowy z głównym wykonawcą nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni. Taki scenariusz umożliwiłby wkroczenie ciężkiego sprzętu na plac budowy jeszcze przed końcem bieżącego roku. Po długiej dekadzie systematycznego rozkładu, mieszkańcy w końcu otrzymali gwarancję, że tryskająca woda i nowa gra świateł znów ożywią "Labirynt", przywracając mu status wizytówki Placu Zwycięstwa.

