Festiwal Pełni - lokalni, w tym debiutujący artyści razem na jednej scenie

„Festiwal Pełni” to inicjatywa stworzona z myślą o promocji młodych, utalentowanych artystów z województwa zachodniopomorskiego.

Wydarzenie powstało z myślą o młodych twórcach, którzy mimo ogromnego zaangażowania i talentu, wciąż zbyt rzadko otrzymują szansę, by pokazać swoje projekty szerszej publiczności. „Festiwal Pełni” ma stać się przyjazną przestrzenią otwartą, inspirującą i pełną dobrej energii, w której młoda kultura może rozwinąć skrzydła i wybrzmieć w całej swojej różnorodności.

"Jest to otwarte, bezpłatne wydarzenie dla wszystkich, którzy tworzą muzykę lub po prostu kochają jej słuchać" zachęcają uczniowie - organizatorzy wydarzenia.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Olimpiady "Zwolnieni z Teorii.