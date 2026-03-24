Dzieci ze szczecińskiego żłobka przygotują przedstawienie w szczytnym celu

Krzysztof Baziuniak
2026-03-24 15:54

Mali aktorzy, wielkie emocje oraz pomoc innym dzieciom!

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na środku ciemnej sceny stoi mikrofon na statywie, oświetlony białym, stożkowym światłem z góry, tworzącym jasne koło na podłodze. Po bokach sceny, w tle, widoczne są fioletowe i niebieskie snopy światła, a za nimi rozmazane rzędy siedzeń w widowni, z widocznymi rozproszonymi, żółto-pomarańczowymi światłami. Cała scena spowita jest w odcieniach purpury i błękitu, z lekkim refleksem na drewnianej podłodze.

Najmłodsi podopieczni szczecińskiego żłobka "ZUZU" podczas wydarzenia zaprezentują swoje wyjątkowe przedstawienie. "Zuzu Show" to widowisko, w którym dzieci grają główne role, zabierając swoich bliskich w świat wzruszeń, radości i dziecięcej wyobraźni.

Ponadto na miejscu odbędą się kiermasz oraz aukcja, ponieważ wydarzenie ma charakter charytatywny. Dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Liga Superbohaterów, wspierającej dzieci potrzebujące pomocy.

Wydarzenie odbędę się 23.04 w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych.

Start o godzinie 17:30.

