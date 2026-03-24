Dzieci ze szczecińskiego żłobka przygotują przedstawienie w szczytnym celu

Najmłodsi podopieczni szczecińskiego żłobka "ZUZU" podczas wydarzenia zaprezentują swoje wyjątkowe przedstawienie. "Zuzu Show" to widowisko, w którym dzieci grają główne role, zabierając swoich bliskich w świat wzruszeń, radości i dziecięcej wyobraźni.

Ponadto na miejscu odbędą się kiermasz oraz aukcja, ponieważ wydarzenie ma charakter charytatywny. Dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Liga Superbohaterów, wspierającej dzieci potrzebujące pomocy.

Wydarzenie odbędę się 23.04 w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych.

Start o godzinie 17:30.