Drogi w tym województwie są zakorkowane latem do granic możliwości. Te trasy pękają w szwach

Wzrost ruchu w Zachodniopomorskiem. Lato to czas zatorów

Z danych udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu w ciągu roku w tym województwie wynosi 10 496 aut. Stanowi to wzrost o 11 procent w porównaniu do sytuacji sprzed pięciu lat, co przewyższa średnią ogólnopolską. Województwo zachodniopomorskie niezmiennie przoduje pod względem sezonowości – w okresie letnim liczba pojazdów na drogach rośnie o 29,4 procent w stosunku do średniej z całego roku.

– Na drogach prowadzących nad morze ruch w wakacje potrafi być nawet dwukrotnie większy niż zimą. Widać to choćby na S3 pod Goleniowem, gdzie w sierpniu notowaliśmy ponad 50 tys. pojazdów na dobę – podkreśla Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

A6 i S3 to najgęściej uczęszczane trasy w regionie

Największym natężeniem ruchu charakteryzuje się autostrada A6 na odcinku łączącym węzły Kijewo i Dąbie. Każdego dnia przejeżdża tam 49 322 samochodów, a od 2020 roku ruch zwiększył się tam o 23 procent.

– To odcinek, który od lat jest najbardziej obciążony w regionie. W weekendy wakacyjne natężenie potrafi być znacznie wyższe niż średnie, co prowadzi do zatorów – mówi Grzeszczuk.

Z podobnym obciążeniem zmagają się kierowcy na sąsiadujących odcinkach autostrady A6 i drogi ekspresowej S3. Statystyki te uwydatniają pilną potrzebę realizacji Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która w przyszłości ma przejąć część ruchu ze wschodnich fragmentów A6 i S3.

Nowe drogi ekspresowe przyciągają kierowców w Zachodniopomorskiem

Najbardziej dynamiczny wzrost natężenia ruchu zaobserwowano na nowo otwartych i rozbudowanych trasach:

Odcinek S3 Miękowo – Babigoszcz zanotował wzrost o 32 procent w ciągu ostatnich pięciu lat i obsługuje obecnie 18 450 aut na dobę.

Trasa S6 między Goleniowem a Kołobrzegiem zaliczyła wzrosty rzędu 40 procent.

Obwodnica Koszalina w ciągu drogi S6 odnotowała gigantyczny skok o 233 procent, jednak w 2020 roku droga ta nie była jeszcze ukończona.

– Wraz z oddaniem kolejnych odcinków S6 i postępami po stronie czeskiej na D11 spodziewamy się dalszego wzrostu ruchu na osi północ–południe – zaznacza Grzeszczuk.

Obwodnice w Zachodniopomorskiem przynoszą ulgę mieszkańcom

Oddanie do użytku nowych dróg odciążyło lokalne społeczności w kilku miastach:

W Sianowie ruch skurczył się znacząco – dawniej przez miasto przejeżdżało 14 740 aut dziennie, z czego aż 80 procent przejęła nowa S6 .

. Obwodnica Gryfina w ciągu DK31 zabrała blisko połowę dotychczasowego ruchu.

Z nowej trasy przy Kołobrzegu (DK11) korzysta 20 692 aut na dobę.

W Przecławiu i Warzymicach obwodnica wzdłuż DK13 obsługuje 14 581 pojazdów dziennie, przejmując cały ruch, który wcześniej przetaczał się przez centra obu miejscowości.

Nowy odcinek S11 od Koszalina do Bobolic zabrał 90 procent samochodów ze starej drogi krajowej nr 11.

Na niektórych drogach w regionie ruch wyraźnie maleje

Są jednak w województwie zachodniopomorskim odcinki, gdzie zaobserwowano mniejsze natężenie ruchu aut:

Na DK22 spadki wyniosły od 9 do 28 procent, gdyż kierowcy chętniej wybierają drogi S6 i S5.

Również na DK20 ruch się zmniejszył na rzecz drogi ekspresowej S6.

Na trasie DK10 natężenie pozostaje stabilne, jednak wyróżnia się dużym udziałem pojazdów ciężarowych, sięgającym nawet 40 procent.

– Budowa S10 od Szczecina do Piły z pewnością zmieni atrakcyjność tej trasy i przełoży się na wzrost ruchu w kolejnych latach – ocenia Grzeszczuk.

Sieć ekspresówek w Zachodniopomorskiem całkowicie zmienia układ komunikacyjny

Choć ruch na zachodniopomorskich trasach systematycznie wzrasta, nowo wybudowane drogi efektywnie wyprowadzają ruch tranzytowy z mniejszych miejscowości. Największy problem nadal stanowi rejon aglomeracji szczecińskiej, gdzie trasy A6 i S3 funkcjonują na skraju swoich możliwości przepustowych. Właśnie tam kierowcy odczują w przyszłości największą zmianę na plus, gdy powstanie Zachodnia Obwodnica Szczecina.

