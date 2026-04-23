Drogi w tym województwie są zakorkowane latem do granic możliwości. Te trasy pękają w szwach

Wzrost ruchu w Zachodniopomorskiem. Lato to czas zatorów
Z danych udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu w ciągu roku w tym województwie wynosi 10 496 aut. Stanowi to wzrost o 11 procent w porównaniu do sytuacji sprzed pięciu lat, co przewyższa średnią ogólnopolską. Województwo zachodniopomorskie niezmiennie przoduje pod względem sezonowości – w okresie letnim liczba pojazdów na drogach rośnie o 29,4 procent w stosunku do średniej z całego roku.
– Na drogach prowadzących nad morze ruch w wakacje potrafi być nawet dwukrotnie większy niż zimą. Widać to choćby na S3 pod Goleniowem, gdzie w sierpniu notowaliśmy ponad 50 tys. pojazdów na dobę – podkreśla Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.
A6 i S3 to najgęściej uczęszczane trasy w regionie
Największym natężeniem ruchu charakteryzuje się autostrada A6 na odcinku łączącym węzły Kijewo i Dąbie. Każdego dnia przejeżdża tam 49 322 samochodów, a od 2020 roku ruch zwiększył się tam o 23 procent.
– To odcinek, który od lat jest najbardziej obciążony w regionie. W weekendy wakacyjne natężenie potrafi być znacznie wyższe niż średnie, co prowadzi do zatorów – mówi Grzeszczuk.
Z podobnym obciążeniem zmagają się kierowcy na sąsiadujących odcinkach autostrady A6 i drogi ekspresowej S3. Statystyki te uwydatniają pilną potrzebę realizacji Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która w przyszłości ma przejąć część ruchu ze wschodnich fragmentów A6 i S3.
Nowe drogi ekspresowe przyciągają kierowców w Zachodniopomorskiem
Najbardziej dynamiczny wzrost natężenia ruchu zaobserwowano na nowo otwartych i rozbudowanych trasach:
- Odcinek S3 Miękowo – Babigoszcz zanotował wzrost o 32 procent w ciągu ostatnich pięciu lat i obsługuje obecnie 18 450 aut na dobę.
- Trasa S6 między Goleniowem a Kołobrzegiem zaliczyła wzrosty rzędu 40 procent.
- Obwodnica Koszalina w ciągu drogi S6 odnotowała gigantyczny skok o 233 procent, jednak w 2020 roku droga ta nie była jeszcze ukończona.
– Wraz z oddaniem kolejnych odcinków S6 i postępami po stronie czeskiej na D11 spodziewamy się dalszego wzrostu ruchu na osi północ–południe – zaznacza Grzeszczuk.
Obwodnice w Zachodniopomorskiem przynoszą ulgę mieszkańcom
Oddanie do użytku nowych dróg odciążyło lokalne społeczności w kilku miastach:
- W Sianowie ruch skurczył się znacząco – dawniej przez miasto przejeżdżało 14 740 aut dziennie, z czego aż 80 procent przejęła nowa S6.
- Obwodnica Gryfina w ciągu DK31 zabrała blisko połowę dotychczasowego ruchu.
- Z nowej trasy przy Kołobrzegu (DK11) korzysta 20 692 aut na dobę.
- W Przecławiu i Warzymicach obwodnica wzdłuż DK13 obsługuje 14 581 pojazdów dziennie, przejmując cały ruch, który wcześniej przetaczał się przez centra obu miejscowości.
- Nowy odcinek S11 od Koszalina do Bobolic zabrał 90 procent samochodów ze starej drogi krajowej nr 11.
Na niektórych drogach w regionie ruch wyraźnie maleje
Są jednak w województwie zachodniopomorskim odcinki, gdzie zaobserwowano mniejsze natężenie ruchu aut:
- Na DK22 spadki wyniosły od 9 do 28 procent, gdyż kierowcy chętniej wybierają drogi S6 i S5.
- Również na DK20 ruch się zmniejszył na rzecz drogi ekspresowej S6.
- Na trasie DK10 natężenie pozostaje stabilne, jednak wyróżnia się dużym udziałem pojazdów ciężarowych, sięgającym nawet 40 procent.
– Budowa S10 od Szczecina do Piły z pewnością zmieni atrakcyjność tej trasy i przełoży się na wzrost ruchu w kolejnych latach – ocenia Grzeszczuk.
Sieć ekspresówek w Zachodniopomorskiem całkowicie zmienia układ komunikacyjny
Choć ruch na zachodniopomorskich trasach systematycznie wzrasta, nowo wybudowane drogi efektywnie wyprowadzają ruch tranzytowy z mniejszych miejscowości. Największy problem nadal stanowi rejon aglomeracji szczecińskiej, gdzie trasy A6 i S3 funkcjonują na skraju swoich możliwości przepustowych. Właśnie tam kierowcy odczują w przyszłości największą zmianę na plus, gdy powstanie Zachodnia Obwodnica Szczecina.