Dramat w centrum Szczecina. 40-latek spadł z rusztowania. Lądował śmigłowiec LPR

Wypadek na budowie w centrum Szczecina

Do wypadku doszło w środę, 8 lipca, podczas prac remontowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby, 40-letni pracownik spadł na ziemię ze znacznej wysokości, pracując na rusztowaniu przy skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Wezwanie o pomoc wpłynęło do centrali dokładnie o godzinie 7:25.

Służby zadziałały natychmiast, wysyłając na miejsce policję, ratowników medycznych i strażaków. Jako pierwsi interweniowali policjanci. Funkcjonariusze od razu przystąpili do dramatycznej reanimacji poszkodowanego, kontynuując walkę o jego przetrwanie aż do momentu, gdy obowiązki przejął zespół ratownictwa medycznego.

Śmigłowiec LPR w centrum miasta

Obrażenia 40-latka były na tyle poważne, że podjęto decyzję o zadysponowaniu helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna musiała lądować w centrum Szczecina, na Alei Niepodległości, co wymusiło tymczasowe wstrzymanie ruchu drogowego w tamtym rejonie.

Medycy kontynuowali akcję ratunkową rozpoczętą przez policję. Według relacji ratowników, pacjent doznał bardzo ciężkiego urazu głowy, co doprowadziło do zatrzymania akcji serca. Szczęśliwie, dzięki wytrwałej reanimacji udało się przywrócić funkcje życiowe i mężczyzna został przetransportowany do placówki medycznej na pokładzie śmigłowca.

Przyczyny wypadku bada prokuratura

Kiedy ranny pracownik był już w drodze do szpitala, teren zdarzenia zabezpieczyły służby mundurowe. Do akcji wkroczył prokurator, którego zadaniem jest skrupulatne zrekonstruowanie przebiegu wypadku i ustalenie, dlaczego doszło do tragedii. Obecne, wstępne hipotezy sugerują, że był to nieszczęśliwy splot okoliczności w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie