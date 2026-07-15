Dramat przed kościołem. Pijany 28-latek rzucił się z pięściami na księdza

Brutalny atak na księdza przed kościołem w Choszcznie

Z policyjnych relacji wynika, że kompletnie pijany 28-latek podszedł do stojącego przy kościele księdza i całkowicie bez powodu wyprowadził potężny cios w jego głowę. Duchowny został zaatakowany z zaskoczenia, a cały incydent wydarzył się w przestrzeni publicznej, zaraz obok murów świątyni.

Kościelny stanął w obronie księdza. Został powalony i skopany

Widząc całą sytuację, kościelny bez wahania podjął próbę ratowania zaatakowanego księdza. Niestety, również on stał się celem furiata, który błyskawicznie powalił go na ziemię i zaczął uderzać pięściami. Kiedy pracownik parafii starał się podnieść, napastnik kopnął go jeszcze w głowę.

Służby medyczne potwierdziły, że doznane obrażenia na szczęście nie są groźne dla życia.

Interwencja choszczeńskiej policji. Sprawca przyznał się do winy

O incydencie powiadomiono służby, co zaowocowało błyskawicznym pojawieniem się patrolu z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. Mundurowi natychmiast obezwładnili agresora i przewieźli pijanego 28-latka prosto do policyjnej celi. W trakcie składania wyjaśnień mężczyzna oficjalnie przyznał się do pobicia.

Dozór policyjny i zakaz zbliżania. Finał sprawy w sądzie

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Choszcznie przychylił się do wniosku Komendanta Powiatowego Policji i objął zatrzymanego mężczyznę policyjnym dozorem. Dodatkowo wymiar sprawiedliwości nałożył na 28-latka bezwzględny zakaz kontaktowania się i zbliżania do pobitych mężczyzn.

Akta sprawy przekazano do dalszego biegu, a o losie agresora zadecyduje wkrótce sąd.

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