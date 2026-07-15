Archeolodzy schodzą pod ziemię. Niezwykłe odkrycia na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie

Ślady wikingów w Wolinie

Eksploracja Srebrnego Wzgórza to element zaplanowanego na trzy lata przedsięwzięcia badawczego. Uczestniczą w nim naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Aarhus. Badacze skupiają się na wykopie zlokalizowanym u podnóża wzniesienia. Współcześnie to opuszczony teren, jednak przed tysiącleciem znajdowało się tam niezwykle aktywne rzemieślnicze i kupieckie serce regionu.

Dr Wojciech Filipowiak z PAN zwraca uwagę, że specjaliści liczą na natrafienie na pozostałości dawnego portu, który był niezbędnym elementem funkcjonowania każdego średniowiecznego ośrodka miejskiego. Grupa badawcza dotarła już do warstw pochodzących z X wieku. To z kolei epoka, gdy Wolin gościł monarchów duńskich i stanowił pole rywalizacji w czasach formowania się polskiej państwowości.

Podróż w głąb ziemi i czasu

W nadchodzących tygodniach archeolodzy mają w planach eksplorację warstw pochodzących z IX i VIII wieku, co zbiega się z okresem, w którym rodził się Wolin. Naukowcy przypuszczają, że to właśnie te pokłady mogą ukrywać rozwiązania zagadek, które od dawna są przedmiotem sporów w świecie nauki. Mowa tu między innymi o okolicznościach powstania grodu i potencjalnym wkładzie przybyszów ze Skandynawii w jego rozwój.

Pracę ułatwiają bardzo dobre warunki geologiczne. Zawilgocone, pozbawione dostępu tlenu warstwy ziemi idealnie konserwują organiczne materiały budowlane. W rezultacie w Wolinie istnieje szansa na odkopanie fragmentów drewnianych budynków mieszkalnych, warsztatów rzemieślniczych, a nawet ciągów komunikacyjnych. W wielu innych rejonach kontynentu europejskiego takie zabytki już dawno by uległy rozkładowi.

Budowle w stylu wikingów

W minionym sezonie badawczym specjaliści natrafili na pozostałości czterech budynków mieszkalnych, które były oddzielone od siebie systemem rowów melioracyjnych. Ich specyficzna forma, datowana najprawdopodobniej na XI wiek, stanowiła całkowitą nowość na terenie Wolina. Zaskakujące jest to, że znalezione obiekty wykazują duże podobieństwo do zabudowań wznoszonych przez wikingów w ich osadach nad Morzem Bałtyckim.

Odkrycie to stanowi poważny dowód sugerujący, że Srebrne Wzgórze odgrywało niezwykle istotną rolę dla skandynawskich przybyszów. Obecnie ekipa archeologiczna uprzątnęła zeszłoroczne znaleziska i kontynuuje prace, zagłębiając się w starsze pokłady historyczne.

Tysiącletnie skarby

Podczas prowadzonych wykopalisk odnaleziono szereg fascynujących przedmiotów. Wśród nich znalazły się między innymi bursztynowe koraliki, metalowe elementy ozdobne oraz rozmaite narzędzia stosowane na co dzień. Warto wymienić ceramiczne garnki, narzędzia tkackie, a także specjalne kamienie do ostrzenia, które były importowane z norweskich złóż. Tego rodzaju artefakty jednoznacznie wskazują na intensywną wymianę handlową oraz zamożność wczesnośredniowiecznego Wolina.

Nowe spojrzenie na historię

Eksploracja archeologiczna w Wolinie ma długą tradycję, sięgającą 1828 roku. Mimo to dopiero współczesne technologie, w tym innowacyjne techniki określania wieku znalezisk oraz badania izotopowe, pozwalają na rzetelną ocenę dawnych teorii i formułowanie zupełnie nowych wniosków. Badacze są pełni entuzjazmu, podkreślając, że Wolin to jedno z najbardziej znaczących stanowisk badawczych w Polsce, które wciąż skrywa wiele niezwykłych sekretów.

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