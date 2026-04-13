Do końca czerwca Szpital "Zdroje" otrzyma nowy tomograf śródoperacyjny

"Sprzęt pozwala na dokładne sprawdzenie pola operacyjnego, w rzeczywistym czasie zabiegu"

- mówi Katarzyna Stróżyk rzecznik szpitala

Przypomnijmy, tomograf zepsuł się ponad rok temu, a placówki nie było stać na zakup nowego. Z pomocą przyszła firma, która wypożyczyła w styczniu sprzęt, ale tylko na miesiąc. Wówczas przeprowadzono operację u sześciorga dzieci. Teraz placówka będzie mogła przeprowadzać ważne operacje już na własnym sprzęcie specjalistycznym.

Koszt tomografu śródoperacyjnego o około 3,5 miliona złotych