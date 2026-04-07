Cysterna z amoniakiem wypadła z torów w Szczecinie. Zdarzenie przypomina o potrzebie ważnej inwestycji

Wypadek kolejowy w Szczecinie. Cysterna Grupy Azoty wypadła z torów

Incydent miał miejsce tuż przed wjazdem na stację Szczecin-Stołczyn. Uszkodzona cysterna wchodziła w skład potężnego, liczącego trzydzieści wagonów pociągu transportującego skroplone gazy na trasie pomiędzy Policami a Tarnowem-Mościcami. Zgodnie z informacjami przekazanymi Polskiej Agencji Prasowej przez Grzegorza Kulika pełniącego funkcję rzecznika Grupy Azoty, pojazd zjechał z torowiska trzema osiami, jednak powłoka zbiornika pozostała nienaruszona.

– Cysterna została zabezpieczona. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska – podkreślił Kulik.

Przedstawiciel koncernu poinformował dodatkowo, że wykwalifikowany zespół ratowników chemicznych zajmie się wkrótce transferem amoniaku do przygotowanego wcześniej, zastępczego zbiornika kolejowego.

Przedstawiciele spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oficjalnie poświadczyli brak jakiegokolwiek wycieku niebezpiecznej substancji na zewnątrz. Obecnie teren zdarzenia pozostaje pod nieprzerwaną kontrolą ze strony brygad technicznych oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Paraliż Zakładów Chemicznych Police. Pociągi towarowe nie kursują

Szlak kolejowy o numerze 406, stanowiący główną arterię dla transportów towarowych zmierzających do Zakładów Chemicznych Police, funkcjonuje obecnie w oparciu o zaledwie jeden tor ze względu na trwające prace nad Szczecińską Koleją Metropolitalną. Wskutek ostatniego wykolejenia przepływ składów towarowych na tej trasie uległ całkowitemu zatrzymaniu.

Zarządca państwowej infrastruktury kolejowej deklaruje, że ponowne uruchomienie przejazdów nastąpi najszybciej w czwartek. Wcześniej jednak niezbędne będzie odholowanie uszkodzonego wagonu z amoniakiem oraz dokładna weryfikacja stanu technicznego całego torowiska.

Toksyczny amoniak na torach. Mieszkańcy Szczecina w strachu

Mimo braku rozszczelnienia w tym konkretnym przypadku, warto pamiętać o niezwykle toksycznych i żrących właściwościach amoniaku, który wywołuje ostre stany zapalne układu oddechowego, narządu wzroku oraz powłok skórnych. Przewożenie tak niebezpiecznych chemikaliów przez gęsto zaludnione fragmenty Szczecina, takie jak chociażby Niebuszewo, Drzetowo czy Golęcino, nieustannie wywołuje ogromny niepokój zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i ekspertów.

Jakikolwiek incydent z udziałem pociągów towarowych, nawet ten pozbawiony bezpośrednich ofiar i wycieków, dobitnie udowadnia, jak katastrofalne w skutkach mogłoby okazać się rozszczelnienie w samym sercu dużej aglomeracji.

Zachodnia Kolejowa Obwodnica Szczecina. PKP PLK pracuje nad koncepcją

Temat usunięcia ryzykownych transportów z serca stolicy Pomorza Zachodniego powraca w debacie publicznej od bardzo dawna. Remedium na ten problem ma stanowić Zachodnia Kolejowa Obwodnica Szczecina (ZKOS), czyli zupełnie nowy korytarz transportowy łączący Police ze Stobnem i omijający tereny zurbanizowane zdecydowanie bezpieczniejszym, szerokim łukiem.

Zgodnie z komunikatami płynącymi z PKP PLK:

prowadzone są wnikliwe analizy dotyczące możliwych wariantów przebiegu nowej trasy,

infrastruktura ta powstanie przede wszystkim z myślą o sprawnym przemieszczaniu ładunków towarowych,

głównym założeniem przedsięwzięcia pozostaje wyeliminowanie pociągów z chemikaliami z obszarów gęsto zamieszkanych,

projekt ten traktowany jest jako kluczowy element strategii logistycznej dla portu w Policach oraz całego województwa.

Władze lokalne Szczecina oraz sąsiednich Polic złożyły już oficjalne podpisy pod deklaracją popierającą stworzenie tej infrastruktury. Samorządowcy stanowczo akcentują fakt, że jest to absolutnie fundamentalna inicjatywa z perspektywy bezpieczeństwa obywateli oraz dalszej ewolucji lokalnych przedsiębiorstw.

Władze chemicznego giganta Grupa Azoty Police nie ukrywają, że wykorzystanie linii numer 429, stanowiącej element projektowanej obwodnicy, znacząco zredukowałoby ruch na obciążonej trasie 406. Obecnie ta stara linia stanowi jedyny dostępny korytarz kolejowy łączący potężną fabrykę z pozostałą częścią państwa.

Harmonogram budowy obwodnicy Szczecina. Kiedy znikną pociągi z amoniakiem?

W obecnej chwili całe zamierzenie budowlane funkcjonuje wyłącznie w fazie wstępnych zarysów koncepcyjnych. Brak wciąż ostatecznego studium wykonalności oraz precyzyjnego planu prac budowlanych. Niemniej jednak państwowy zarządca sieci kolejowej zapewnia, że opisywana inwestycja plasuje się na liście głównych celów rozwojowych firmy i posiada ogromne szanse na pełną realizację jeszcze przed nadejściem 2035 roku.

