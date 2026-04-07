Koszmar kierowców na autostradzie A6. Kilometrowy korek w stronę Niemiec rośnie

Zator pod Szczecinem wydłuża się z każdą godziną

Jeszcze we wtorek rano kolejka pojazdów miała długość około dwóch kilometrów. W ciągu zaledwie kilku godzin korek powiększył się trzykrotnie. Sznur samochodów oczekujących na przejazd w stronę Berlina rozciągnął się od granicy w Kołbaskowie aż do okolic węzła Radziszewo na drodze krajowej nr 31.

– Zator drogowy o długości 6 km spowodowany kontrolą graniczną i dużym natężeniem ruchu w kierunku Niemiec. Tendencja narastająca – przekazał dyżurny GDDKiA w Szczecinie Damian Gałek.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczył również, że kierowcy napotykają trudności przy zjeździe z A6 na węźle Szczecin Zachód.

Duża liczba ciężarówek i powroty po świętach paraliżują A6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę na wyjątkowo duże natężenie ruchu w kierunku zachodniej granicy. Główną przyczyną są masowe powroty po okresie świątecznym połączone ze zwiększoną liczbą pojazdów ciężarowych na trasie. Autostrada A6, która stanowi kluczowe połączenie Szczecina z granicą, nie jest w stanie obsłużyć tak ogromnej liczby aut.

Utrudnienia na trasie S3 po kolizjach koło Goleniowa

Podróżujący wracający znad morza w kierunku Szczecina również napotykają problemy. W godzinach południowych na drodze ekspresowej S3 odnotowano dwie kolizje: w okolicach Klinisk oraz na węźle Goleniów Południe. Choć w zdarzeniach nie było osób poszkodowanych, doprowadziły one do spowolnienia ruchu i konieczności zwężenia pasa drogowego.

Problemy z płynnością jazdy występują także w pobliżu węzłów: Podjuchy, Kijewo, Dąbie, Rzęśnica i Kliniska. Drogowcy z GDDKiA apelują do kierowców o zachowanie spokoju i cierpliwości.

Korek na A6 do Niemiec może się jeszcze powiększyć

Eksperci drogowi ostrzegają, że jeśli liczba pojazdów na trasie nie zmaleje, zator może stać się jeszcze dłuższy. Osoby planujące podróż w kierunku stolicy Niemiec muszą przygotować się na znacznie dłuższą jazdę oraz ewentualne dalsze kontrole na przejściu granicznym.

