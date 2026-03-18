Ceny na zachodniopomorskich stacjach paliw wciąż rosną, a pomimo to - turystyka paliwowa rozkwita

Różnica w cenach między Polską a Niemcami wciąż sprawia, że sąsiedzi zza miedzy masowo odwiedzają nasze stacje.

No jasne, że Niemcy wciąż przyjeżdżają, bo wciąż opłaca się tankować w Polsce. To jest dobre 40 centów mniej, które płacę tutaj. To jest właściwie straszne, bo ja pochodzę z Pasewalku i jadę 25 kilometrów i to się wciąż opłaca - mówi obywatelka Niemiec.

Na stacjach w Lubieszynie sytuacja powoli zaczyna się stabilizować, choć ruch wciąż jest wzmożony. Miejscowi kierowcy przyzwyczaili się już do widoku niemieckich tablic rejestracyjnych, choć nie zawsze budzi to entuzjazm.

- Dzisiaj klientów jest jakby mniej na stacji - Jestem z Dobrej, więc tu mam najbliższą stację Faktycznie widać, że jest jeszcze więcej Niemców Ale to nawet jeszcze przed tym boom były godziny, że o 17-18 tutaj były kolejki ciągnące się do wjazdu - Ja tutaj pracuję, jakieś 4 tygodnie. Uważam, że jednak tych Niemców tutaj więcej przyjeżdża. Można wyczytać w internecie, że Polacy no trochę narzekają na to - relacjonują klienci stancji benzynowych w okoli przejścia granicznego w Lubieszynie.

Znacznie trudniejsza sytuacja wystąpiła w Świnoujściu. Dwa tygodnie temu popyt ze strony niemieckich kierowców był tak ogromny, że niektóre stacje zostały zmuszone do czasowego wstrzymania sprzedaży. Sceny tankowania paliwa do wielu kanistrów jednocześnie stały się zapalnikiem dla interwencji samorządu.

Pani Prezydent Joanna Agatowska zaapelowała do właścicieli stacji paliw, żeby bacznie przyglądali się kierowcom, którzy tankują paliwo na świnoujskich stacjach paliw - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Nadmierne wykupywanie paliwa uderza przede wszystkim w lokalnych mieszkańców.

Służby graniczne i celne przypominają: zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez granicę można przewieźć w kanistrze maksymalnie 20 litrów paliwa. Przekroczenie tego limitu może wiązać się z dotkliwymi karami finansowymi podczas kontroli.